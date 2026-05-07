La banda vallisoletana "Arizona Baby" presenta en La Felguera su disco "Salvation"

La banda vallisoletana "Arizona Baby" llega este viernes a Langreo para ofrecer un concierto en el que presentará su disco "Salvation". Será a las 21.00 horas, en la sala Telva de La Felguera. La apertura de la puertas será a las 20.30 horas y el precio de la entrada, 16 euros en venta anticipada y 20 en taquilla.

Arizona Baby es una banda española de rock de Valladolid, formada hace más de dos décadas y compuesta por Javier Vielba (voz y guitarra), Rubén Marrón (guitarra) y Guillermo Aragón (batería y percusiones). En 2005 decidieron autoeditar su primer disco, "Songs to sing alone". Tras un tiempo residiendo en Londres y tomar parte en diferentes festivales internacionales, fue ganando peso gracias a su rompedor directo.

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"Salvation", el álbum que presentarán en La Felguera, es su sexto trabajo discográfico.