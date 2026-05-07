Daniel García Granda recibe en Mieres el premio Teodoro Cuesta por sus poemas "cocinados despacio, sin prisa" y reunidos en "Guapura"

“Es un verdadero honor ser distinguido con este galardón que han ganado grandes maestras como Lourdes Álvarez, Berta Piñán o Ángeles Carbajal, y también grandes maestros”, aseguró Daniel García Granda, que recibió el Premio Teodoro Cuesta de poesía en asturiano en su XXXIV edición. El acto se celebró en la casa de cultura de Mieres.

El escritor de Pola de Siero, que presentó su poemario “Guapura”, destacó que la importancia que para él tiene esta distinción tanto por la entidad del premio como por recibirlo en Mieres, ya que trabaja en el IES Bernaldo de Quirós, donde es jefe de estudios. “Llevo trece años trabajando en el concejo, integrado en una comunidad educativa que me dio muchísimo y esta es una forma de devolver todo ese cariño”, dijo.

En “Guapura” García Granda recopila poemas que escribió durante cuatro años. “Siempre los voy cocinando despacio, sin prisa y cuando veo que tengo unos cuantos que merece la pena que se publiquen los reúno en un libro”, afirmó. En la obra galardonada con el Premio Teodoro Cuesta de poesía quería, explicó el autor, “alejarme un poco de la melancolía, del pesimismo y de la nostalgia que tanto nos caracterizaba a varias generaciones de escritores en asturiano”.

Esta era la segunda vez que el profesor se presentaba al premio Teodoro Cuesta y en esta ocasión compitió con otros 23 autores. Este es el quinto poemario en asturiano de Daniel García Granda, que también tiene trabajos en castellano de una primera etapa y traducciones.

En la poesía “se impuso, sin yo pretenderlo” el bable. “Es mi lengua materna, la voz con la que puedo expresar cosas”, señaló el ganador en 2021 del premio de poesía Fernán Coronas con “Rosada 3.0”.

El ejemplo de Mieres

En relación con el asturiano, remarcó, “otros ayuntamientos deberían seguir el ejemplo de Mieres, donde forma parte del día a día”. El poeta premiado hizo un llamamiento a “ser tolerantes con la variedad lingüística que hay en este país”. “Desde mi punto de vista Mieres es la verdadera capital cultural de Asturias”, añadió.

El jurado resaltó del poemario distinguido "el ritmo, el uso cuidadoso del idioma y la capacidad de emocionar, así como la posibilidad de encontrar la belleza en la sutileza universal del instante que se proyecta en los versos y poemas. En resumen, un diálogo con la literatura y el arte como hicieron Ana Blandiana, Cohen…". El premio, creado en 1991, está dotado con 4.000 euros.