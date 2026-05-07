ERE en Capgemini: la empresa propone reducir los despidos a 717 y la plantilla amenaza con movilizaciones si no ve "voluntad real de acercar posturas"

Capgemini planteó este jueves a los sindicatos rebajar el alcance de su plan de despidos en España hasta las 717 personas (inicialmente había fijado un máximo de 748), una reducción que los representantes de los trabajadores consideran insuficiente. "Aunque se han producido avances parciales en las condiciones para la plantilla, consideramos que la propuesta actual de la Dirección todavía dista de los objetivos mínimos necesarios para garantizar una protección adecuada", señalaron responsables de CC OO, el sindicato mayoritario en Capgemini tanto en Asturias como en el conjunto del país. Las mismas fuentes aseguraron que si la compañía "no muestra una voluntad real de acercar posturas en los puntos clave, se adoptarán las medidas de presión necesarias para defender el futuro de la plantilla".

La quinta jornada de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), celebrada en Madrid, acabó si acuerdo. La consultora tecnológica francesa (con 11.000 empleos en España y 802 en Langreo) anunció el pasado 10 de abril el inicio de un procedimiento de despido colectivo en su plantilla de España como consecuencia del impacto de la Inteligencia Artificial y los nuevos retos que la innovación tecnológica ha supuesto para "un entorno operativo cada vez más incierto", aseguró la multinacional.

"Si bien la cifra total de afectados se ha recortado ligeramente de 748 a 717 personas", CC OO considera que "existe margen para una reducción mucho más significativa". En la propuesta inicial la cifra de despedidos planteada para el centro de trabajo de Langreo era de 63. "En el ámbito económico, la empresa ha planteado una indemnización por tramos de edad que CC OO ha rechazado por insuficiente. La propuesta patronal contempla entre 20 y 30 días por año con un tope de 12 mensualidades según el tramo". La sección sindical de CC OO-Capgemini "defiende que cualquier acuerdo debe partir, como mínimo, de las cuantías equivalentes al despido improcedente", es decir "33/45 días y 24/42 mensualidades".

"Escudo social"

Sobre el "escudo social", los representantes del sindicato en la negociación indicaron que "CC OO ha logrado ampliar los colectivos excluidos del ERE, sumando a los supuestos ya aceptados la protección de parejas, para evitar que el despido afecte a ambos miembros, y de personas trabajadoras con discapacidad igual o superior al 33%. No obstante, el sindicato mantiene su firmeza en excluir a quienes tengan a su cargo menores con discapacidad superior al 50%".

En lo referente a la voluntariedad, prosiguieron las mismas fuentes, "la Dirección mantiene el derecho de veto y ofrece primas de adhesión por tramo de edad que van de los 5.000 a los 8.000 euros", que CC OO considera "insuficientes para reducir las salidas forzosas".

Las instalaciones de Capgemini en Langreo. / M. Á. G.

Entre los compromisos alcanzados figuran computar como "edad acturial la cumplida durante todo 2026"; ampliar, en el convenio especial de la seguridad social, la cotización hasta los 63 años para el tramo de 55 a 62 años"; y, como beneficios adicionales, una prórroga del seguro médico de 3 meses.

Las negociaciones se retomarán los días 12, 13 y 14 de mayo. "CC OO Capgemini reitera su compromiso de actuar con firmeza y advierte de que, si la Dirección no muestra una voluntad real de acercar posturas en los puntos clave, se adoptarán las medidas de presión necesarias para defender el futuro de la plantilla".