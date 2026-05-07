Ya hay fecha para la esperada reforma integral del refugio de montaña de Brañagallones

La reforma integral del refugio de montaña de Brañagallones empezará en junio. Ese es el plazo trasladado desde la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deportes al alcalde de Caso, Miguel Fernández, para el inicio de la obra prevista en el equipamiento del parque natural de Redes que, aunque contó con consignación presupuestaria en los últimos ejercicios, no se ha puesto aún en marcha.

En diciembre de 2024 se adjudicaron los trabajos, con un presupuesto de 677.430 euros, y parecía que ya se habían sorteado los obstáculos y que se abordaría la reforma tan demandada desde el concejo casín. Pero, en la primavera del pasado año, la empresa seleccionada en el concurso renunció. En el proyecto se incorporaron las modificaciones apuntadas en el estudio encargado a una ingeniería externa para que analizase si las cuestiones técnicas que alegaba la compañía para desistir.

Ahora, tras incorporar cambios en el documento inicial, la Consejería aguarda, indicó el regidor, a que la renuncia a ejecutar la obra por parte de la adjudicataria sea oficial, ya que “se ha comunicado de palabra, para realizar el encargo a Tragsa”. La empresa pública sería la encargada, de ser así, de acometer la reforma integral del refugio de Brañagallones, una obra que es, recalcó Miguel Fernández, “muy importante para el concejo”.

En el proyecto se realizaron modificaciones relacionadas con la ventilación y el sistema fotovoltaico. Con esta obra, que dispone de financiación europea, se reparará de forma integral el tejado, se impermeabilizará y se mejorarán las chimeneas, además de instalar ventanas oscilobatientes tipo “velux”.

En la zona, el Ayuntamiento de Caso está ejecutando obras en la ruta de acceso a la vega, una inversión incluida en un proyecto más amplio que acometerá mejoras en infraestructuras turísticas y ganaderas del concejo del parque natural de Redes. El presupuesto asciende a 552.584 euros y cuenta con fondos europeos.

Orlé

En la reunión se habló también de la demanda vecinal de restituir el nombre de Orlé, que fue reemplazado por Orllé en la toponimia oficial. “La Xunta Asesora de Toponimia de Asturias, que recibió las alegaciones presentadas por el pueblo, tiene que reunirse aún”, subrayó el alcalde de Caso.

La parroquia rural de Orlé pidió en 2022 formalmente el cambio en la revisión toponímica del concejo, que entró en vigor en 2007. La consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez, aseguró meses atrás que si bien en 2005, durante la información pública del proceso, "no hubo alegaciones", en vista del malestar que trasladan los vecinos, "se recibió y habló con los vecinos".