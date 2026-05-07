Hunosa acelera la transformación de La Pereda mientras rehace el informe ambiental: en marcha la construcción de la central de biomasa y residuos (tras el desmontaje de la instalación anterior)

Hunosa está haciendo efectiva la autorización que recibió a finales de marzo del Principado para seguir adelante con la transformación de la central térmica de La Pereda pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que obliga a modificar el estudio de impacto ambiental del proyecto. La empresa pública ha informado este jueves de que ya han concluido las labores de desmontaje de las instalaciones que deben ser modificadas, como ocurre en parte de su caldera, de su sistema de tratamiento de gases y del parque de combustibles. Al tiempo, han arrancado los primeros trabajos de construcción de la central que trabajará con biomasa y Combustible Sólido Recuperado (CSR), un material extraído de la basura de la bolsa negra que producirá Cogersa en su planta de tratamiento de residuos de la fracción resto.

Hunosa avanza así en la transformación de la térmica mierense mientras ultima las modificaciones requeridas en el estudio de impacto ambiental. Para cumplir con las exigencias derivadas de la sentencia judicial, el Principado fijó como plazo máximo finales de este mismo mes de mayo. Sin embargo, de forma paralela, la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo concedió a la compañía la autorización administrativa previa y la autorización de construcción, una decisión que permitió desbloquear temporalmente el proyecto y retomar las obras.

Operarios trabajando en la central. / Foto cedida a LNE

Fase constructiva

La empresa pública no ha perdido el tiempo. Según explicó este jueves, la actuación ya ha entrado “en su fase constructiva”, después de varios meses dedicados a los desmontajes y a la preparación de la infraestructura para los nuevos combustibles. Hunosa detalló que desde el pasado año se han acometido trabajos en aquellas partes de la instalación que necesitaban ser adaptadas, especialmente la caldera, el sistema de tratamiento de gases y el parque de combustibles. Además, ya se ha realizado el acopio de materiales y la recepción de distintos equipos necesarios para la conversión de la planta.

"La transformación de La Pereda supone una inversión de 55 millones de euros y constituye uno de los proyectos industriales y energéticos más ambiciosos actualmente en marcha en Asturias", destaca la empresa. La previsión de la compañía es que la nueva central entre en funcionamiento a mediados de 2027, abandonando definitivamente el carbón tras más de tres décadas de actividad térmica vinculada a los estériles mineros.

La futura planta producirá electricidad mediante biomasa y CSR, un combustible derivado de residuos urbanos procesados. Hunosa defiende que el proyecto representa “un ejemplo de transición energética hacia combustibles de origen renovable” y destaca además su potencial económico para las cuencas mineras. La compañía calcula que la iniciativa permitirá generar al menos 200 puestos de trabajo vinculados a la gestión forestal y al aprovechamiento de biomasa autóctona.

La empresa subraya igualmente el impacto que tendrá sobre el sector forestal asturiano, al tratarse del mayor proyecto de biomasa de la región. En este sentido, considera que favorecerá la limpieza de montes y contribuirá a la prevención de incendios mediante una política activa de aprovechamiento forestal.

Tratamiento de gases

En paralelo, la central incorporará nuevas tecnologías en el sistema de tratamiento de gases. Hunosa asegura que se implantarán equipos “ampliamente testados” en otros países europeos y compatibles con modelos de economía circular similares a los que ya funcionan en distintos puntos del continente.

Mientras continúan las obras, la compañía sigue trabajando en el nuevo documento ambiental exigido por el TSJA. Hunosa afirma que está colaborando estrechamente con el Principado y aportando toda la información necesaria para concretar los aspectos requeridos por la sentencia judicial.

La empresa sostiene además que proyectos como el de La Pereda cobran especial relevancia en el actual contexto energético al permitir “una generación limpia, no dependiente de combustibles fósiles”, basada en recursos locales y renovables. Hunosa considera que esta transformación abre también la puerta a futuras iniciativas ligadas a redes de calor o proyectos de captura de CO2 y combustibles sintéticos, ámbitos en los que ya trabaja junto a otras entidades asturianas.