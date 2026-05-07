La obra del colegio de Zurea, sin fecha: "No puedo ir personalmente a hacerla porque carezco de competencia para ello", replica la consejera de Educación al PP

“La obra del colegio público de Zurea (Lena) me preocupa y quiero que se ejecute a la mayor brevedad, pero no puedo ir personalmente a hacerla porque carezco de competencia para ello”. Con estas palabras concluyó su intervención la consejera de Educación, Eva Ledo, en la comisión del área que dirige celebrada en la Junta General. La diputada del PP Gloria García le preguntó por el inicio de la actuación tras recalcar que las “familias reclaman mejoras desde hace años” en un edificio cuyo deterioro y el retraso de los trabajos obligó a la reubicación de los ocho alumnos en un centro social habilitado en la antigua casa del maestro.

La Consejera señaló que aunque se ha “insistido” a la empresa adjudicataria de la obra “de forma continuada” para que inicie la obra “no puedo dar una fecha de inicio”. La adjudicación se produjo el 28 de agosto de 2025, pero, dijo Ledo, “no estuvo disponible la licencia de obra hasta diciembre”.

El acta de replanteo y de inicio obras, explicó, “se formaliza el 15 de enero de 2026”. Pero las obras no arrancaron. Desde entonces, hubo, comentó la consejera de Educación en el parlamento autonómico, “reiteradas visitas por parte de los técnicos del Servicio de Infraestructuras, con llamadas y correos electrónicos a la empresa adjudicataria insistiendo en la necesidad de iniciar los trabajos”.

Planificación

En marzo se celebró una reunión para instarles a “cumplir de forma urgente” con el proyecto y poco después, el día 27, la empresa solicitó una ampliación del plazo “por dificultades para encontrar una subcontrata especializada en recalce de cimentación”, relató Ledo. Esa petición fue concedida el 14 de abril y quince días después, “al ver que no se iniciaron las obras se solicita a la empresa la planificación, que facilita el día 30”. En ella, trasladó, se apunta “al 4 de mayo para iniciar las obras de demolición de la solera”.

Pero, añadió la Consejera, “seguimos sin ver el inicio y volvemos a insistir de forma continuada”. La obra tiene un presupuesto de 62.041 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Una inversión que, según el PP, se queda corta para las deficiencias sobre las que hay que actuar. La diputada Gloria García criticó los reiterados retrasos y urgió a ejecutar la actuación.