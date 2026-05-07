Tras los pasos (y zancadas) de Marco Polo: dos langreanos y un ovetense correrán 21 kilómetros por la Muralla China en una "aventura" extrema

Veintiún kilómetros (y 5.164 escalones), a través de un recorrido empadrado e inestable de agotadoras subidas y bajadas por una de las siete maravillas del mundo moderno. Ese es el reto al que se enfrentan los tres asturianos (dos langreanos y un ovetense) que este fin de semana participarán en la media maratón de la Gran Muralla China, uno de los desafíos deportivos más extremos. Los tres asturianos no estarán solos. Competirán junto a medio millar de deportistas de más de cincuenta nacionalidades diferentes.

El "ideólogo" del viaje es David Cienfuegos, felguerino de 35 años, mánager de markenting digital y propietario de Uneven, una marca de ropa y complementos. Por motivos profesionales, viaja con frecuencia y ha estado en varios países de Asia, si bien en este último caso fue por cuestiones de ocio: "Me gusta mucho la cultura de esa parte del mundo, la comida, el contraste con lo que es España...".

Por la izquierda, David Cienfuegos, Marcos García y Sergio Menéndez, en el aeropuerto de Barajas, antes de volar hacia China. / D. C.

En la carrera en la Muralla China, que ya había visitado años atrás, podrá conjugar su pasión por Asia con otra de sus grandes aficiones: el deporte. Cienfuegos lleva practicando atletismo "toda la vida". "Empecé compitiendo en fondo y después velocidad, y ahora estoy entrenando para retomarlo y empezar a competir en la categoría que me corresponde por edad. Me enteré de que existía esta prueba y pensé que es una aventura que solo se vive una vez en la vida. Pasas por zonas que están medio derruidas y cerradas a los turistas. Vamos a competir 500 personas, no dejan más porque el Gobierno chino es bastante estricto para estas cosas".

Equipo

Cienfuegos estará acompañado en la carrera por otros dos asturianos, el también langreano Marcos García, que corre pruebas de fondo y tiene una tienda de ropa en La Felguera, y Sergio Menéndez, exfutbolista y canterano del Sporting que militó cuatro temporadas en el Sporting B (entre 2012 y 2016) y llegó a debutar en Primera División, antes de pasar por el Lorca, el Avilés y el Urraca. "Yo tenía pensado ir sí o sí, como si tenía que ir solo, y empecé a preguntar a gente por si alguien se animaba. Al final pudimos hacer un equipín de aquí".

Uno de los tramos de la Muralla china. / D. C.

Marcos García se mostró encantado de "estar embarcados en esta aventura. Yo tengo experiencia en correr maratones y cuando me lo comentó David, al principio me pareció una chifladura", explica con humor, "aunque me animé porque me parece un reto súper bonito. Ahora hay que hacerlo, claro".

Sergio Menéndez, por su parte, indicó que "me adentré en esta aventura porque soy fanático de los viajes. En los últimos 10 años he visitado un montón de países estoy también en busca de las siete maravillas del mundo, esta sería mi sexta". Añadió que "por mi pasado deportista me gustan todo tipo de deportes, incluido correr. Y cuando me planteó David esta oportunidad no lo dudé porque recopilaba un poco todas mis aficiones: viajar, descubrir y el tema de hacer deporte. Estamos listos para la aventura".