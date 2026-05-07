Sotrondio, plató de cine: Marino Franco rueda en San Martín un cortometraje sobre la salud mental, un "drama latente en nuestra sociedad"

El IES Calvo Miguel de Sotrondio acoge estos días el rodaje de "Mi zona de confort", el último cortometraje del realizado Marino Franco, que se centra en la salud mental. Franco agradeció el "apoyo del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio por su apoyo para dar visibilidad a este drama tan latente en nuestra sociedad".

En su trayectoria como director, destacan las tres obras en las que Marino Franco denuncia la violencia machista. El primer corto de esta trilogía se titula "Mamá", sobre la violencia dentro de la pareja. Después vino "Lucía, no es no", que trata sobra la violación en entornos de ocio y por conocidos. La trilogía la cierra "La Serrana, historia de putas", sobre la esclavitud sexual.