Sotrondio servirá más de 1.300 litros de sidra

La Sociedad de Festejos San Martín de Tours organiza este fin de semana el Certamen de la Sidra en Sotrondio. La cita, en la plaza Ramón y Cajal, dispondrá de la participación de doce llagares y también permitirá que se beban más de 1.300 litros de sidra. Además, la verbena y la romería serán dos de las actividades más destacadas.

Los llagares participantes son los siguientes: Fonciello, Arbesú, Menéndez, Canal, Trabanco, JR, Fran, Foncueva, Zapatero, Viuda de Angelón, Castañón y Vallina.

Las celebraciones comenzarán el sábado con la alborada de gaita y tambor. A las 13.00 horas, la Coral de San Martín interpretará cancios de chigre. Por la tarde, Astur DJ será protagonista a partir de las 18.30 horas. Para terminar el día, a las 23.30 horas, "Waykas" y, de nuevo, Astur DJ, llevarán las riendas de la verbena.

El domingo, Jorge Ferre amenizará la sesión vermut desde las 13.00 horas. Por la tarde, el plato destacado será la romería, que comenzará alrededor de las 18.00 horas. "Tekila" será la orquesta que contribuya a que reine el mejor ambiente festivo.

Las degustaciones de sidra serán una constante a lo largo del fin de semana. El sábado, se producirán entre las 13.00 y las 14.30 horas y a partir de las 18.30. El domingo, en cambio, serán entre las 13.00 y las 14.30 horas.

Como es frecuente, la fiesta de la sidra cuenta con el objetivo de ayudar a recaudar fondos para las celebraciones estivales. La colaboración ciudadana, en este sentido, se antoja indispensable para asegurar el enriquecimiento de la vida social y cultural de San Martín.