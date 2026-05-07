Confirmado: Víctor Manuel recibe la reproducción de la ficha laboral que atestigua que el "abuelo (Vítor) fue picador allá en la mina"

“Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano una vara nerviosa de avellano”, comienza “El abuelo Vítor”, una de las canciones más conocidas del cantautor mierense Víctor Manuel, dedicada a su abuelo que “fue picador, allá en la mina”, prosigue el tema. La reproducción de su ficha de personal y también la de su hijo, trabajadores ambos en la emblemática Bocamina Mariana, que después fue el pozo Barredo, fueron entregadas por parte de Hunosa al artista.

Ocurrió el pasado miércoles, antes de recoger Víctor Manuel la insignia de oro de UGT de Asturias, la principal distinción de los Premios Primero de Mayo que otorga el sindicato. Todo surgió tras una llamada de Enrique Granda, su productor, a la empresa pública para consultar si conservábamos algún rastro de la vida laboral de los familiares del cantante.

La ficha que conserva Hunosa del abuelo de Víctor Manuel. / Hunosa

La compañía minera buceó en su Archivo Histórico, ubicado en el pozo Fondón, y encontró los documentos originales que certificaban que tanto el abuelo, Víctor Sánchez Álvarez, como el padre del cantautor, Jesús San José García, fueron empleados de Fábrica de Mieres, compañía que en 1967 se integró en Hunosa. El protagonista de la canción fue picador, como bien dejó reflejado Víctor Manuel, y se incorporó a Fábrica de Mieres en 1912. El padre del artista mierense, que permaneció en la empresa de 1938 a 1941, según consta en el archivo de la compañía, tuvo primero la categoría de rampero y después de vagonero antes de convertirse en ferroviario.

La primera parada al llegar Víctor Manuel a la capital asturiana se produjo en las oficinas centrales de Hunosa, en Oviedo. Allí, los directores de Comunicación y Relaciones Institucionales de la firma, Gustavo Martínez Pañeda, de cuya dirección depende el Archivo Histórico, y Auditoría, Andrés Sopeña, le entregaron la documentación.

“Gracias, Víctor Manuel, por permitirnos ser el puente entre el presente y ese legado que es eterno en tus canciones y también en nuestros legajos”, indican desde Hunosa. Su archivo histórico, señalan, “custodia esta y tantas historias de vida, sudor y esfuerzo”.

En las dependencias del pozo Fondón se conserva “documentación de todas las empresas mineras que se fusionaron con la creación de la sociedad estatal”. Hay documentos administrativos, médicos, empresariales, además de planos, herramientas, utillajes, maquinaria y objetos que muestran el trabajo que se realizó en los distintos departamentos de la mina, desde las galerías de excavación hasta las oficinas. “Archivos que son datos y que en ocasiones invitan a la emoción”, remarcan desde Hunosa.

Revista "Hulla"

No es la primera vez que la compañía estatal entrega al cantautor mierense documentos vinculados a su familia. Hace dos años, recibió una entrevista a su abuelo publicada cuando tenía 74 años en la revista “Hulla”, de Hunosa.

“Comencé trabajando de pinche, ganando al día una peseta y quince céntimos”, indicaba. El “abuelo Vitor” había trabajado 42 años en los pozos Corujas y Mariana. “La mina nunca es plato de gusto”, señalaba en una página que comparte con su nieto Víctor Manuel, que ya había compuesto la conocidísima canción dedicada al “abuelo que fue picador, allá en la mina”.