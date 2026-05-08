El Arzobispo consagra el nuevo altar de la capilla de San Miguel de Nembra (levantada por los vecinos hace un siglo)
Sanz Montes realiza estas semanas una visita pastoral al arciprestazgo del Caudal
E. P.
El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha consagrado el nuevo altar de la capilla del pueblo de San Miguel de Nembra. La ermita del pueblo allerano tiene cerca de cien años y fue construida por los vecinos en un terreno donado por una de las habitantes. La edificación cuenta con nuevo altar, que fue elaborado por un carpintero de Caborana.
La inauguración fue presidida por el Arzobispo, que estas semanas realiza una visita pastoral al valle del Caudal. En San Miguel de Nembra, le acompañaron el arcipreste de Mieres, Miguel del Campo; el párroco de Turón, José Javier Alumbreros, y el párroco de Nembra y Moreda, Miguel Ángel García, y el sacerdote Alfredo García, natural de San Miguel de Nembra. Todos ellos asistieron, junto con los vecinos del pueblo, al oficio religioso celebrado en la capilla.
Once unidades pastorales
Sanz Montes está visitando parroquias del arciprestazgo del Caudal, que agrupa once unidades pastorales de los municipios de Mieres, Aller, Lena, Morcín, Ribera de Arriba y Riosa. Los preparativos se iniciaron a finales de febrero y fue ya en marzo, el día 14, cuando el Arzobispo ofició la eucaristía que daba comienzo al encuentro en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de los Padres Pasionistas de Mieres, a la que regresó el 3 de mayo.
Al día siguiente de la primera misa, Sanz Montes acudió a las parroquias de Turón y Urbiés. Hacía más de veinte años que un líder eclesial asturiano no realizaba una visita pastoral por toda la comarca del Caudal.
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