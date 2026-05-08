En busca de las raíces en Las Ubiñas: cuarenta descendientes de Manuel Delgado, madreñero nacido en Tuiza de Arriba en 1870, se reunieron para conocer la vida de sus ancestros familiares

Manuel Delgado Delgado nació en Tuiza de Arriba el 7 de julio de 1870 y, de joven, atravesaba las brañas, montes, collados y cordilleras con las alforjas de sus yeguas repletas de las madreñas que hacía para venderlas en otros pueblos y concejos. En Los Reconcos, en Morcín, conoció a Celestina Fernández Fernández, con quien contrajo matrimonio el 19 de febrero de 1898 en la iglesia parroquial de La Foz.

Manuel tenía entonces 28 años y era el único varón de los cuatro hijos de Antonio Delgado y Felisa Delgado, ambos naturales de Tuiza de Arriba, ya que su hermano menor Ramiro había fallecido sepultado por una avalancha de nieve mientras cuidaba las ovejas y sus otras dos hermanas, Isabel y Mercedes, habían sido madres solteras.

Manuel Delgado Delgado, madreñero nacido en Tuiza el 7 de julio de 1870. / Fernando Delgado

Su esposa Celestina, de 24 años, era hija de Juan Fernández y Florentina Fernández, ambos naturales de La Foz de Morcín. Los recién casados se instalaron, en un principio, en la aldea de Los Reconcos y bajaron después a vivir a Quintana, barrio del Lugar de Abajo, en La Foz de Morcín. Manuel siguió elaborando allí, debajo de un hórreo, las madreñas con su gubia y el matrimonio tuvo seis hijos: Laudela, Germán, Manuel, Eladia, Edelmira y José Delgado Fernández.

No obstante, antes de casarse en Morcín en 1898, se sabe que el madreñero había engendrado una hija en Tuiza con María Concepción Álvarez Delgado, quien ejerció como madre soltera con el estigma social que ello suponía. Crio sola a su hija Sofía, quien se casó con otro Manuel Delgado y fue madre de cinco vástagos: Sagrario, Amador, Francisco, Santiago y Maruja Delgado Alvarez.

Familiares del madreñero posan en Tuiza de Arriba con los picos de La Tesa, Las Planas y La Mesa de fondo. / Fernando Delgado

Cuarenta descendientes de ambas ramas familiares se reunieron el pasado fin de semana en Tuiza de Arriba en un emotivo encuentro para visitar la casa donde nació el madreñero. Algunos de los asistentes no se conocían entre sí y resultó una jornada muy especial cargada de recuerdos y emociones.

El punto de encuentro tuvo lugar a mediodía en la iglesia de Campomanes para subir en coche hasta el alto de La Cubilla con el fin de obtener una perspectiva de las brañas y cordilleras que atravesó Manuel antes de llegar a Morcín. Posteriormente, en Tuiza de Arriba, visitaron la casa familiar y compartieron mesa y mantel en el centro de interpretación de Las Ubiñas degustando unos sabrosos corderos a la estaca. En la sobremesa, se explicaron los grados de parentesco de cada uno de los asistentes.

Manuel Pola Delgado “Manolito, el de Carola ” explica a sus familiares la forma de vida en Tuiza de Arriba. / Fernando Delgado

Manuel Pola Delgado, “Manolito, el de Carola” integrante de la familia y gran dominador de lo local y de lo global ya que ejerció de joven como ganadero en Tuiza y luego como transportista por Europa, guio de forma magistral a todos los descendientes por el pueblo y amenizó con su gaita el “Asturias patria querida” como colofón de la entrañable fiesta familiar.

Comida familiar en Tuiza de Arriba mientras Manolito “el de Carola”, a la izquierda, toca la gaita. / Fernando Delgado

Cabe reseñar que el último madreñero de Tuiza fue Francisco Delgado "Quico", sobrino de Manuel Delgado, quien ejerció esta profesión desde 1910 hasta 1955. LA NUEVA ESPAÑA publicó en 1973 un reportaje de Constantino Rebustiello, su corresponsal en Lena, titulado "Los viejos madreñeros" en el que Quico narraba con precisión la dura forma de vida de quienes ejercían esta desaparecida profesión.

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La jornada familiar entremezcló paisaje y paisanaje, emociones, diversión, gastronomía y el imborrable recuerdo sus ancestros familiares. Finalizó con el sonido de la gaita de Manolito “el de Carola” a la sombra de las Ubiñas. Los descendientes del madreñero ya pusieron fecha para su tercer encuentro familiar que tendrá lugar, de nuevo, en Tuiza de Arriba el sábado 8 de mayo de 2027. Muy pocos pueden presumir de haber tenido un bisabuelo madreñero.