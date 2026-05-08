El frente ecologista contraataca en la térmica de La Pereda: el Conceyu Contra la Incineración pide al TSJA que paralice la obra de transformación de la central

El movimiento ecologista que integra el frente ciudadano que rechaza que la térmica de La Pereda pase a quemar Combustible Sólido Recuperado (CSR) junto a biomasa ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que paralice las obras de transformación de la central que está abordando Hunosa.

La petición llega justo cuando la empresa pública acaba de anunciar que ya han concluido las labores de desmontaje de las instalaciones que deben ser modificadas, como ocurre en parte de su caldera, de su sistema de tratamiento de gases y del parque de combustibles. Al tiempo, han arrancado los primeros trabajos de construcción de la central que trabajará con biomasa y CSR, un material extraído de la basura de la bolsa negra que producirá Cogersa en su planta de tratamiento de residuos de la fracción resto.

Hunosa avanza así en la transformación de la térmica mierense mientras ultima las modificaciones requeridas en el estudio de impacto ambiental. Para cumplir con las exigencias derivadas de la sentencia judicial, el Principado fijó como plazo máximo finales de este mismo mes de mayo.

Cumplimiento de la sentencia

Sin embargo, el Conceyu Contra la Incineración considera que el Gobierno regional está tomando decisiones “incompatibles” con el cumplimiento de la sentencia dictada por el TSJA el pasado 29 de enero de 2026. El colectivo denuncia que el Principado ha permitido la continuidad de las obras "apoyándose en elementos que ya fueron anulados judicialmente, entre ellos la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto".

Ante esta situación, el movimiento ecologista ha acudido nuevamente al propio tribunal para reclamar la ejecución provisional de la sentencia y pedir la nulidad de la resolución aprobada por el Principado el pasado 27 de marzo, documento que autoriza a Hunosa a continuar con la transformación de la planta.

“El cumplimiento de las sentencias debe ser directo y diligente, incluso aunque hayan sido recurridas”, sostienen los portavoces del colectivo. A su juicio, mantener la actividad constructiva mientras persisten las dudas señaladas por el tribunal “puede vaciar de contenido la propia resolución judicial” y vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.

Los puntos a revisar

Entre las principales peticiones formuladas al TSJA figura "la suspensión de las autorizaciones ambientales relacionadas con los aspectos que la sentencia considera insuficientemente definidos". Los ecologistas reclaman concretamente revisar las características definitivas de la caldera, el uso del CSR, la gestión y almacenamiento de las cenizas derivadas de la quema de residuos y también el impacto asociado a la escombrera de Pumardongo.

Asimismo, solicitan aclarar qué partes del procedimiento administrativo pueden mantenerse y cuáles deben ser revisadas a raíz de la resolución judicial. El Conceyu considera "imprescindible" iniciar una nueva evaluación ambiental completa "que incorpore un proyecto reformulado y ajustado a los criterios fijados por el tribunal".

El conflicto ha escalado al plano jurídico y político. El colectivo cuestiona la legalidad del denominado “estudio de impacto ambiental ad cautelam” utilizado por la Consejería de Ciencia para intentar dar continuidad al proyecto y pide al tribunal que valore si esta actuación podría derivar incluso en responsabilidades legales o penales.

Mientras tanto, Hunosa mantiene el calendario previsto para la reconversión de La Pereda, una instalación llamada a convertirse en una de las piezas centrales de la estrategia energética de la empresa pública tras el cierre del carbón. Frente a ello, el movimiento ecologista insiste en que “la salud de las personas, la protección ambiental y el futuro de Asturias deben situarse por encima de cualquier interés económico”.