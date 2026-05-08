Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Langreo busca a su "pueblu afayadizu" (y fija los criterios para poder optar al galardón)

El plazo para la presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 29 de mayo de 2026

Ayuntamiento de Langreo.

Ayuntamiento de Langreo.

Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

El Ayuntamiento de Langreo ha abierto el plazo de presentación de candidaturas al premio “Pueblu Afayadizu-Meyor Entamu Rural 2026”, una iniciativa que se viene desarrollando desde el año 2001 con "el objetivo de reconocer el esfuerzo de las comunidades rurales del concejo en la conservación de sus tradiciones y la puesta en valor de su patrimonio", señaló el gobierno local. El plazo para la presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 29 de mayo de 2026.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

"A través de este galardón se destacan las actuaciones e iniciativas impulsadas por los propios vecinos y vecinas, orientadas a la recuperación y mantenimiento del entorno rural, tanto desde el punto de vista paisajístico como etnográfico y arquitectónico, así como el fomento del trabajo comunitario", remarcaron los responsables municipales.

Noticias relacionadas

Requisitos

Las propuestas deberán incluir, como mínimo, la siguiente documentación: un escrito de solicitud con los datos completos de la persona o entidad que presenta la candidatura; una exposición de los motivos que la justifican; documentación gráfica o audiovisual que respalde la propuesta; acreditación de la realización de, al menos, una sextaferia u otro tipo de trabajo comunitario previo, así como la posible organización de actividades festivas como muestra de colaboración vecinal; y una memoria valorada del proyecto presentado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De un viaje frustrado a una brutal agresión sexual: detenido el presunto atacante de una joven en Lena, que fue golpeada salvajemente y arrojada por un barranco
  2. Rubén C. Lois, catedrático en Geografía: “Mieres es un caso de libro de cómo una ciudad puede reinventarse tras encoger”
  3. Tremendo susto en Mieres y Lena: Interceptada una 'kamikaze' que condujo 6 kilómetros en sentido contrario en la A-66 en estado de ebriedad
  4. Duro Felguera, tras años desvinculada de Langreo, vuelve a ser clave para el futuro empresarial, social y urbanístico del concejo
  5. Huérfanos culinarios: cierra el restaurante La Encruceyada en Caso, uno de los templos gastronómicos del alto Nalón
  6. Susto en Langreo: cortada una céntrica calle de La Felguera al llevarse por delante un camión un tendido eléctrico
  7. Un manto blanco cubriendo la carretera y hasta algún coche con cadenas (en pleno mes de mayo) en una tremenda granizada en la zona rural de Laviana: 'Hacía tiempo que no veía algo así
  8. Llega el Florbastic, con Fernandisco con artista invitado, como plato fuerte de las fiestas de La Flor en Lada

Langreo busca a su "pueblu afayadizu" (y fija los criterios para poder optar al galardón)

Langreo busca a su "pueblu afayadizu" (y fija los criterios para poder optar al galardón)

El Arzobispo consagra el nuevo altar de la capilla de San Miguel de Nembra (levantada por los vecinos hace un siglo)

Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: "Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel"

Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: "Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel"

Daniel García Granda recibe en Mieres el premio Teodoro Cuesta por sus poemas "cocinados despacio, sin prisa" y reunidos en "Guapura"

Daniel García Granda recibe en Mieres el premio Teodoro Cuesta por sus poemas "cocinados despacio, sin prisa" y reunidos en "Guapura"

La obra del colegio de Zurea, sin fecha: "No puedo ir personalmente a hacerla porque carezco de competencia para ello", replica la consejera de Educación al PP

La obra del colegio de Zurea, sin fecha: "No puedo ir personalmente a hacerla porque carezco de competencia para ello", replica la consejera de Educación al PP

ERE en Capgemini: la empresa propone reducir los despidos a 717 y la plantilla amenaza con movilizaciones si no ve "voluntad real de acercar posturas"

ERE en Capgemini: la empresa propone reducir los despidos a 717 y la plantilla amenaza con movilizaciones si no ve "voluntad real de acercar posturas"

Un manto blanco cubriendo la carretera y hasta algún coche con cadenas (en pleno mes de mayo) en una tremenda granizada en la zona rural de Laviana: "Hacía tiempo que no veía algo así"

Hunosa acelera la transformación de La Pereda mientras rehace el informe ambiental: en marcha la construcción de la central de biomasa y residuos (tras el desmontaje de la instalación anterior)

Hunosa acelera la transformación de La Pereda mientras rehace el informe ambiental: en marcha la construcción de la central de biomasa y residuos (tras el desmontaje de la instalación anterior)
Tracking Pixel Contents