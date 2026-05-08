Langreo busca a su "pueblu afayadizu" (y fija los criterios para poder optar al galardón)

El Ayuntamiento de Langreo ha abierto el plazo de presentación de candidaturas al premio “Pueblu Afayadizu-Meyor Entamu Rural 2026”, una iniciativa que se viene desarrollando desde el año 2001 con "el objetivo de reconocer el esfuerzo de las comunidades rurales del concejo en la conservación de sus tradiciones y la puesta en valor de su patrimonio", señaló el gobierno local. El plazo para la presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 29 de mayo de 2026.

"A través de este galardón se destacan las actuaciones e iniciativas impulsadas por los propios vecinos y vecinas, orientadas a la recuperación y mantenimiento del entorno rural, tanto desde el punto de vista paisajístico como etnográfico y arquitectónico, así como el fomento del trabajo comunitario", remarcaron los responsables municipales.

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Requisitos

Las propuestas deberán incluir, como mínimo, la siguiente documentación: un escrito de solicitud con los datos completos de la persona o entidad que presenta la candidatura; una exposición de los motivos que la justifican; documentación gráfica o audiovisual que respalde la propuesta; acreditación de la realización de, al menos, una sextaferia u otro tipo de trabajo comunitario previo, así como la posible organización de actividades festivas como muestra de colaboración vecinal; y una memoria valorada del proyecto presentado.