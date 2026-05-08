El médico e investigador Luis Castaño y la asamblea local de Cruz Roja en Langreo, galardonados por la asociación Langreanos en el Mundo

Los jurados de los galardones que anualmente concede la asociación Langreanos en el Mundo dieron a conocer este viernes el nombre de los premiados de 2026. El Premio Langreanos en el Mundo 2026 fue para el endocrinólogo pediátrico español, Luis Castaño, una destacada figura internacional en su especialidad e investigador de los mecanismos genéticos implicados en el desarrollo de las enfermedades endocrinas y metabólicas (como la diabetes). El Premio Distinción Solidaria "Falo Cadenas", por su parte, fue para la asamblea local de Cruz Roja en Langreo, presidida actualmente por Avelino Mariño.

Los dos jurados estuvieron presididos por el diplomático Yago Pico de Coaña y de Valicourt. En el caso del premio Langreanos en el Mundo, al que concurrieron ocho candidaturas, se decidió otorgar el premio por mayoría a Luis Castaño por "su liderazgo en la investigación nacional e internacional en diferentes áreas, entre otras, la detección precoz de la diabetes de tipo 1 y otras, enfermedades endocrinológicas pediátricas. Es de destacar la combinación de un trabajo relevante clínico, de investigación y docencia. Todo ello sin perder su raíz langreana".

Nacido en Langreo en 1956, Castaño es licenciado en Medicina por la Universidad de Oviedo. Se especializó en pediatría en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Se doctoró en 1991 en la Universidad del País Vasco y ese mismo año ya logró la plaza de médico adjunto en la Unidad de Investigación-Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Cruces (Vizcaya).

Investigación

Responsable de una fructífera trayectoria investigadora, es catedrático de pediatría en la Universidad del País Vasco y, entre otros cargos en su faceta de investigación médica, fue director científico del Instituto de investigación Biocruces. En el año 2025 puso en marcha en el País Vasco el primer estudio en España para la detección precoz de diabetes tipo 1 en población pediátrica, en el que tomaron parte más de 6000 personas.

En el caso de la Distinción Solidaria "Falo Cadenas 2026", para que el que hubo tres candidaturas, el premio fue a la Asamblea Local de la Cruz Roja de Langreo, por "su incansable trabajo por las personas vulnerables, por la defensa de los valores solidarios, por el apoyo a la integración de las personas que vienen de otros lugares". "La implicación de sus voluntarios, en las catástrofes o en el acompañamiento a las personas que viven en soledad", aseguró el jurado en su fallo.

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Cruz Roja cuenta en Langreo con una decena de trabajadores y unos 80 voluntarios. Desarrolla programas en diferentes campos como atención a mayores, a niños y repartos de alimentos. Una de las últimas iniciativas impulsadas en un programa de excursiones, visitas a museos o acompañamientos en el domicilio ofertadas a las personas mayores de 65 años solas que deseen formar parte del proyecto "Red Social para personas mayores: Enrédate". Se trata de una iniciativa financiada por el Ayuntamiento de Langreo que "persigue romper con la situación de aislamiento social y soledad no deseada, a través del refuerzo y fortalecimiento de la red social de las mujeres y hombres mayores del concejo.