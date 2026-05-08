Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Mieres se vuelca este domingo con la Cuestación de la Asociación Española Contra el Cáncer

La AECC hace un llamamiento a la colaboración vecinal en una de sus campañas solidarias más emblemáticas

Responsables de la delegación local de la AECC, junto a dirigentes políticos, presentando la campaña.

Responsables de la delegación local de la AECC, junto a dirigentes políticos, presentando la campaña. / LNE

David Montañés

Mieres del Camino

La delegación local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Mieres organizará este domingo 10 de mayo una nueva edición de la tradicional Cuestación, una iniciativa solidaria destinada a recaudar fondos para apoyar la investigación oncológica y los servicios de atención a pacientes y familiares.

La mesa informativa y de recogida de donativos estará ubicada en la calle Manuel Llaneza, uno de los principales puntos de tránsito de la ciudad.

El destino de los fondos

Desde la asociación recuerdan que la Cuestación representa una de las principales vías de colaboración ciudadana para sostener programas gratuitos de apoyo psicológico, atención social, ayudas económicas, acompañamiento y promoción de la investigación contra el cáncer.

Noticias relacionadas y más

La AECC hace un llamamiento a la participación vecinal y destaca que cada aportación contribuye a reforzar la atención a las personas afectadas por la enfermedad y a seguir avanzando en investigación y prevención.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De un viaje frustrado a una brutal agresión sexual: detenido el presunto atacante de una joven en Lena, que fue golpeada salvajemente y arrojada por un barranco
  2. Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: 'Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel
  3. Rubén C. Lois, catedrático en Geografía: “Mieres es un caso de libro de cómo una ciudad puede reinventarse tras encoger”
  4. Tremendo susto en Mieres y Lena: Interceptada una 'kamikaze' que condujo 6 kilómetros en sentido contrario en la A-66 en estado de ebriedad
  5. Duro Felguera, tras años desvinculada de Langreo, vuelve a ser clave para el futuro empresarial, social y urbanístico del concejo
  6. Huérfanos culinarios: cierra el restaurante La Encruceyada en Caso, uno de los templos gastronómicos del alto Nalón
  7. Susto en Langreo: cortada una céntrica calle de La Felguera al llevarse por delante un camión un tendido eléctrico
  8. Un manto blanco cubriendo la carretera y hasta algún coche con cadenas (en pleno mes de mayo) en una tremenda granizada en la zona rural de Laviana: 'Hacía tiempo que no veía algo así

Mieres se vuelca este domingo con la Cuestación de la Asociación Española Contra el Cáncer

Mieres se vuelca este domingo con la Cuestación de la Asociación Española Contra el Cáncer

Una vivienda se desploma en plena madrugada en Caborana y deja sin luz a varios edificios de la zona

Una vivienda se desploma en plena madrugada en Caborana y deja sin luz a varios edificios de la zona

El frente ecologista contraataca en la térmica de La Pereda: el Conceyu Contra la Incineración pide al TSJA que paralice la obra de transformación de la central

El frente ecologista contraataca en la térmica de La Pereda: el Conceyu Contra la Incineración pide al TSJA que paralice la obra de transformación de la central

Langreo busca a su "pueblu afayadizu" (y fija los criterios para poder optar al galardón)

Langreo busca a su "pueblu afayadizu" (y fija los criterios para poder optar al galardón)

El Arzobispo consagra el nuevo altar de la capilla de San Miguel de Nembra (levantada por los vecinos hace un siglo)

Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: "Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel"

Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: "Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel"

Daniel García Granda recibe en Mieres el premio Teodoro Cuesta por sus poemas "cocinados despacio, sin prisa" y reunidos en "Guapura"

Daniel García Granda recibe en Mieres el premio Teodoro Cuesta por sus poemas "cocinados despacio, sin prisa" y reunidos en "Guapura"

La obra del colegio de Zurea, sin fecha: "No puedo ir personalmente a hacerla porque carezco de competencia para ello", replica la consejera de Educación al PP

La obra del colegio de Zurea, sin fecha: "No puedo ir personalmente a hacerla porque carezco de competencia para ello", replica la consejera de Educación al PP
Tracking Pixel Contents