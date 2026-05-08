Mieres se vuelca este domingo con la Cuestación de la Asociación Española Contra el Cáncer
La AECC hace un llamamiento a la colaboración vecinal en una de sus campañas solidarias más emblemáticas
La delegación local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Mieres organizará este domingo 10 de mayo una nueva edición de la tradicional Cuestación, una iniciativa solidaria destinada a recaudar fondos para apoyar la investigación oncológica y los servicios de atención a pacientes y familiares.
La mesa informativa y de recogida de donativos estará ubicada en la calle Manuel Llaneza, uno de los principales puntos de tránsito de la ciudad.
El destino de los fondos
Desde la asociación recuerdan que la Cuestación representa una de las principales vías de colaboración ciudadana para sostener programas gratuitos de apoyo psicológico, atención social, ayudas económicas, acompañamiento y promoción de la investigación contra el cáncer.
La AECC hace un llamamiento a la participación vecinal y destaca que cada aportación contribuye a reforzar la atención a las personas afectadas por la enfermedad y a seguir avanzando en investigación y prevención.
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