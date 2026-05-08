Promoción en redes sociales, venta online, ciberseguridad y uso de la IA: el plan de digitalización de los comercios asturianos se extiende al valle del Nalón

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio acogió este viernes la presentación del Programa DICA (Digitalización del Comercio Asturiano), "como punto de partida en el despliegue de esta iniciativa a lo largo de la comarca del Nalón", explicaron sus responsables. El acto contó con la participación de Arantxa González Montell, directora general de Comercio del Principado de Asturias, y de José Ramón Martín Ardines, alcalde de San Martín del Rey Aurelio. Asistió también Arturo Fernández Guizán, concejal de Promoción Económica.

La cita sirvió para que los responsables municipales "conocieran de primera mano los pormenores de un programa que pretende el impulso de la digitalización en el comercio asturiano". El Programa DICA, impulsado por el Principado, tiene como objetivo "acompañar y apoyar a los pequeños comercios en su proceso de transformación digital". Implantado ya desde hace unos meses en las comarcas de Oviedo, Gijón y Avilés, la iniciativa se extenderá ahora al resto de comarcas del territorio asturiano, entre ellas el valle del Nalón.

Asesoramiento

Los responsables de la actuación indicado que el programa "ofrece un asesoramiento personalizado en tienda y gratuito, adaptado al nivel de madurez digital de cada comerciante participante, y enfocado a aumentar la visibilidad de los establecimientos en la red, la mejora de la gestión de las redes sociales, web, venta online y procesos, además de acciones muy necesarias como la ciberseguridad, el uso de la IA y la gestión del dato".

El programa estará activo hasta finales del año 2028 y se desplegará con el apoyo y colaboración de los ayuntamientos y las diferentes asociaciones de comerciantes, "con el fin de garantizar que la información llegue a todos los comercios de su territorio. Su colaboración será clave para reforzar la comunicación local y animar a los negocios a participar y visibilizar los resultados en cada concejo", señalaron los impulsores del programa que añadieron que, "desde este momento, todo comerciante de la comarca del Nalón con interés en la transformación digital, independientemente de su nivel de conocimiento", puede inscribirse en el formulario habilitado en la web del programa: dicasturias.es