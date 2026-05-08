La tradición y los valores humanos tienen premio: Anchoas Hazas, Ludópatas en Rehabilitación de Asturias, la Asociación del Hórreo y José María Roces reciben los galardones Marino Gutiérrez

La innovación, la tradición y los valores humanos fueron reconocidos este viernes en La Felguera, en un abarrotado teatro José León Delestal, en el acto de entrega de los premios anuales de la Fundación Marino Gutiérrez. Anchoas Hazas (premio premio «A la creación, promoción y desarrollo»); la asociación de Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de Asturias (galardón «A los valores humanos y al bienestar social»); la Asociación del Hórreo Asturiano (premio «Verdes Valles Asturianos»); y el empresario José María Roces Riera, cofundado de Hicasa y del grupo Roces (premio especial «Marino Gutiérrez»), fueron los galardonados. También fue distinguida la alumna Leyre Palacios, ganadora de concurso de redacción.

Pablo Junceda Moreno, director general de Sabadell Herrero y presidente de los jurados de los premios, destacó que «este año nos volvemos a encontrar con galardonados que son ejemplo de lo mejor de estas Cuencas. Nos demuestran cada día, que sí se pueden cambiar las cosas, que sí existe futuro para estas Cuencas y que sí podemos ser capaces de construirlo en común. Son galardones que trascienden las fronteras geográficas de las Cuencas, pero que de una u otra forma tienen repercusión en ellas».

Junceda aseguró que «las Cuencas se renuevan. A muchos nos gustaría que fuese con ritmos más acelerados, pero nunca nada es exactamente como nos lo imaginamos».

La tradición como "semilla del futuro"

Tras remarcar la importancia de la tradición como «semilla del futuro», aseguró que «las personas normales que hemos participado como jurados en estos premios, nos rendimos ante una supermujer, Sagrario (Fernández Ariznavarreta, viuda de Marino Gutiérrez y presidenta de la fundación), que ha liderado el legado de su marido, la tradición, mirando a los ojos de las buenas gentes de las Cuencas, el futuro».

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Público asistente al acto. / Pablo Solares

También señaló Junceda que «es indudable que Asturias cuenta con muchos valores diferenciadores que debemos saber explotar. Para poder hacerlo con éxito, la fórmula magistral suele ser bastante sencilla: tener líderes que sean capaces de ponerse al frente de los proyectos más atractivos y que sean capaces de gestionar con esfuerzo y sentido común; visión de futuro; vocación de servicio; y, por supuesto, con ideología pero sin sectarismo».