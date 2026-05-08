Turón se moviliza por la falta de un médico de familia desde hace seis meses: "Es inadmisible", claman los vecinos

Los vecinos de Turón han decidido movilizarse tras meses esperando por la sustitución de uno de los médicos del centro de salud del valle. La plaza de este facultativo no se ha cubierto tras la jubilación de la profesional. La tardanza en normalizar el servicio ha terminado por colmar la paciencia de los vecinos.

Varias decenas de usuarios se concentraron este viernes frente al centro médico ubicado en La Veguina. Al tiempo, presentaron un escrito de protesta ante la gerencia del área sanitaria para exigir una solución inmediata a una situación que consideran “inadmisible”.

Según denuncian los afectados, el centro de salud lleva seis meses sin cubrir la plaza de médico de familia vacante desde la jubilación de la facultativa, producida el pasado mes de noviembre. Desde entonces, centenares de pacientes "continúan sin contar con un profesional estable y permanente de referencia".

Sonia Zapico, portavoz vecinal, presentando la queja por registro. / Foto cedida a LNE

Los vecinos advierten además de que esta situación está provocando una importante sobrecarga de trabajo entre el resto de profesionales sanitarios del centro, que deben asumir provisionalmente la atención de los pacientes afectados. “El problema no solo perjudica a quienes se quedaron sin médico asignado, también repercute sobre todo el funcionamiento del centro de salud”, señalan los portavoces vecinales.

El malestar acumulado durante estos meses ha llevado a decenas de usuarios a trasladar formalmente sus quejas al gerente del área sanitaria. Los afectados lamentan especialmente la “falta de planificación” de los responsables sanitarios. “Todo el mundo sabía que la jubilación se iba a producir y, sin embargo, no se actuó ni con anticipación ni con diligencia”, critican. “Ha pasado medio año y la plaza sigue sin cubrirse”.

Los usuarios recuerdan que la Atención Primaria constituye la puerta de entrada al sistema sanitario y consideran que garantizar la cobertura de vacantes debería ser una prioridad para el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA). “Son los médicos de familia quienes supervisan nuestra salud y derivan a la atención especializada cuando es necesario. Si falla la primera línea de atención, el resto del sistema también se resiente”, sostienen.

Envejecimiento

Los vecinos de Turón destacan además que el envejecimiento de la población y la elevada presencia de pacientes crónicos en el valle hacen todavía más urgente reforzar el servicio sanitario. “No se puede tratar igual a una población joven que a un valle con muchos mayores y enfermos que necesitan seguimiento continuo”, apuntan.

Varias asociaciones vecinales y colectivos sociales de Turón han mostrado ya públicamente su respaldo a las reivindicaciones y reclaman al SESPA que cubra la vacante “con urgencia”.

La protesta recuerda además a la situación denunciada hace meses en el centro de salud Sur de Mieres, donde la plataforma ciudadana en defensa de la sanidad pública alertó de retrasos similares en la cobertura de jubilaciones y bajas médicas. En aquel caso, el colectivo llegó a denunciar que una plaza permaneció cerca de diez meses sin profesional estable, provocando importantes demoras y dificultades para conseguir citas presenciales en menos de 48 horas.