Una vivienda se desploma en plena madrugada en Caborana y deja sin luz a varios edificios de la zona

El Partido Popular de Aller ha denunciado un nuevo derrumbe registrado en la localidad de Caborana y ha acusado al Ayuntamiento de “abandono” en el control y mantenimiento de inmuebles en estado ruinoso.

El incidente tuvo lugar durante la madrugada en la zona de Valdefarrucos, junto a la avenida de Aller (AS-386), cuando colapsó parte de la fachada de una vivienda que, según el PP, llevaba semanas presentando un evidente riesgo de desplome. El derrumbe provocó además daños en el tendido eléctrico, dejando sin suministro a varios edificios cercanos.

“El riesgo era conocido desde hace un mes y se había advertido de que la fachada amenazaba con caer y de que había cables pasando por ella”, señaló Héctor Teijeiro, concejal del PP en Aller. El edil critica que la única medida adoptada por el gobierno local fuese la colocación de “un cono y una cinta”, una actuación que considera insuficiente para garantizar la seguridad.

Operarios de una empresa eléctrica trabajaron durante la mañana para reparar la instalación y restablecer el suministro. El PP asegura que algunos vecinos mostraron preocupación por la pérdida de alimentos almacenados en neveras y congeladores debido al corte de luz.

Otros incidentes graves

Los populares relacionan este nuevo incidente con otros episodios recientes registrados en Caborana. Recuerdan el incendio ocurrido hace un mes en otra vivienda de la zona, en el que falleció una mujer, así como el derrumbe de otro inmueble en octubre de 2024 que causó daños materiales en un vehículo estacionado.

El PP sostiene que la carretera AS-386 presenta numerosos inmuebles en estado de ruina y reclama medidas urgentes para evitar nuevos incidentes.