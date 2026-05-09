De los mineros que bajaban al pozo a los visitantes que ascienden el Angliru: Riosa convierte su pasado carbonero en reclamo turístico

En Riosa han pasado de estar pendientes de los mineros que bajaban cada día al pozo a centrar ahora su atención en los ciclistas que ascienden al Angliru. Un simple giro de cuello cargado de simbolismo que resume la transformación vivida por el concejo en las últimas décadas. El municipio ha dejado atrás los tiempos de extracción de carbón en el pozo Monsacro para apostar por el turismo como nuevo motor económico, con la mítica subida ciclista como principal referencia y escaparate internacional.

Con el objetivo de recordar ese pasado industrial sin renunciar a mirar hacia el futuro, el Ayuntamiento de Riosa acaba de inaugurar tres motivos mineros que buscan rendir homenaje a la actividad que durante décadas sostuvo a numerosas familias del concejo. Al mismo tiempo, las nuevas instalaciones pretenden reflejar la transición hacia un modelo económico vinculado al turismo y al deporte.

La pala Atlas instalada en Mijares. / Foto cedida a LNE

Carencia corregida

“En el municipio no había ningún enclave que nos atase a nuestro pasado minero y pensamos que era necesario corregir esa carencia”, explica Roberto Álvarez, alcalde de Riosa. El regidor subraya que las tres imágenes inauguradas quieren también “escenificar la actual transición hacia el turismo”.

La obra más representativa es, probablemente, la escultura de un ciclista emergiendo de un vagón minero cargado de carbón. La imagen simboliza el cambio de una economía basada en la minería a otra apoyada en el turismo deportivo y el atractivo del Angliru. “Este espacio lo hemos querido dedicar a Eladio Llano, Lali, promotor de la primera prueba cicloturista celebrada en Riosa y una de las personas que impulsaron el despegue del Angliru como símbolo turístico”, destaca Álvarez.

El cuadro de entibadores. / Foto cedida a LNE

Agradecimiento a Hunosa

Además, junto al centro cívico se ha instalado un cuadro de entibadores con motivos relacionados con el concejo. El tercer elemento se encuentra en la localidad de Mijares y consiste en una pala Atlas cedida por Hunosa. “Estamos muy agradecidos a la dirección de la empresa, ya que nos han cedido todo el material y han colaborado con la instalación. Han sido todo facilidades”, señala el alcalde. También destaca la implicación del equipo de ingenieros del pozo Nicolasa y de los trabajadores del taller.

El Ayuntamiento confía en que estos nuevos espacios se conviertan en un atractivo más para quienes visitan el concejo. “Queremos que la gente que llegue a Riosa y regrese del Angliru se detenga, conozca nuestra historia y pueda fotografiarse en estos monumentos, siendo consciente del pasado minero del territorio”, concluye el regidor.