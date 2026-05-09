Novecientos vasos vendidos y 720 botellas servidas (en hora y media): gran respuesta popular en el inicio de la fiesta de la sidra de Sotrondio

La sidra es protagonista este fin de semana en San Martín del Rey Aurelio con el certamen dedicado a la bebida autóctona que organiza la Sociedad de Festejos San Martín de Tours. La cita, en la plaza Ramón y Cajal, comenzó este sábado con participación de doce llagares, que ofrecieron degustaciones gratuitas en horario de mañana y tarde.

Para disfrutar de la sidra de forma gratuita era necesario comprar antes el vaso conmemorativo puesto a la venta por la organización. En pocas horas se vendieron unos novecientos vasos y, solo en la degustación de la mañana, en hora y media, se consumieron 720 botellas, un millar de litros. "Hemos superado las previsiones. Ha venido mucha más gente de lo habitual pese a la amenaza de lluvia", indicó Pablo Fernández, tesorero de la Sociedad de Festejos San Martín de Tours. "Estamos satisfechos con la respuesta de la gente aunque podremos decir si estamos contentos de verdad cuando contemos el dinero de los vasos vendidos", indicó con humor.

Recaudación

El dinero recaudado se destinará a las actividades de la asociación. El motivo decorativo de los vasos es un dibujo del plato emblemático de Sotrondio: los nabos. Los llagares participantes en la presente edición son los siguientes: Fonciello, Arbesú, Menéndez, Canal, Trabanco, JR, Fran, Foncueva, Zapatero, Viuda de Angelón, Castañón y Vallina.

Asistentes al evento. / LNE

Las celebraciones comenzaron este sábado con la alborada de gaita y tambor. A las 13.00 horas, la Coral de San Martín interpretó cancios de chigre y, por la tarde, Astur DJ fue protagonista a partir de las 18.30 horas. Para terminar el día, a las 23.30 horas, estaba prevista la verbena con "Waykas" y, de nuevo, Astur DJ. Este domingo, Jorge Ferre amenizará la sesión vermut desde las 13.00 horas. Por la tarde, el plato destacado será la romería, que comenzará alrededor de las 18.00 horas. "Tekila" será la orquesta que contribuya a que reine el mejor ambiente festivo. La degustación gratuita de sidra del domingo será entre las 13.00 y las 14.30 horas.

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Este año es una novedad la ampliación de la actividad a todo el fin de semana. "Queríamos hacer algo también el domingo y probar un poco cómo sale", expuso Pablo Fernández.