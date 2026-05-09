San Martín activa un servicio de detección y prevención de la soledad no deseada: talleres, formaciones y actividades grupales son algunas de las medidas que contempla

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio impulsa la puesta en marcha de un Servicio Municipal de Detección y Atención a personas en situación de soledad no deseada que comienza su andadura con diferentes actuaciones orientadas a la prevención, la detección temprana y el acompañamiento a desarrollar durante los próximos meses.

Concebido como el "eje central" del Proyecto Municipal contra la Soledad No Deseada y punto de referencia para la ciudadanía, surge desde la necesidad de implementar un servicio que dé "respuestas coordinadas y sostenidas en el tiempo a las personas en situación de soledad no deseada, con especial atención a los colectivos más vulnerables", desde una "visión de comunidad", entendiendo la soledad no deseada como un fenómeno "complejo vinculado a diferentes factores", explica la concejala de Mayores, Mari Paz Alonso.

En ese sentido, se contemplan acciones formativas en competencias digitales, recientemente implementadas, "para favorecer la conexión social y prevenir el aislamiento" en personas en situación o riesgo de soledad no deseada; además de programas de acompañamiento "orientados a la detección y apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad", en coordinación con el servicio de ayuda a domicilio.

La edil Mari Paz Alonso, a la izquierda, junto a Maria Luisa Alonso técnica responsable del proyecto / Cedida a LNE

Asimismo, próximamente se van a desarrollar actividades grupales, como talleres de estimulación cognitiva y espacios de encuentro, orientados en ambos casos a "favorecer la interacción social, el refuerzo de vínculos y la mejora del bienestar emocional de los participantes", explica.

El proyecto, expone la edil Alonso, tiene su sustento "en una red comunitaria amplia formada por asociaciones, centros sociales, profesionales y agentes del territorio, reforzando el papel de la comunidad como elemento clave en la prevención de la soledad". Con todo, "aspiramos a que San Martín del Rey Aurelio sea un municipio más cercano, conectado y humano".

Radiografía diagnóstica

De manera paralela, en el marco de este Proyecto contra la Soledad No deseada, la técnica responsable del mismo ha realizado un análisis sobre la soledad en el concejo. Las conclusiones derivan de un trabajo de campo y de un diagnóstico participativo entre la población que arrojan información fundamental para definir la orientación de las acciones especiales que ya han empezado a aplicarse.

En este sentido, de los cerca de 16.000 habitantes residentes en el municipio, 4.116 son personas mayores de 65 años que viven solas (un 25%), de las cuales 582 personas tienen 80 años o más y 89 son usuarias del servicio municipal de ayuda a domicilio. El diagnóstico pone de manifiesto que la soledad no deseada "es un fenómeno complejo y multifactorial, vinculado a distintos factores sociales y personales, más allá de la edad o la situación de convivencia".

Estos perfiles detectados son "prioritarios" a la hora de actuar, junto con el de las personas mayores que residente en entorno rural y otros perfiles vulnerables, como son las personas cuidadoras o la que tiene alguna discapacidad.

Por otro lado, en el marco de este estudio se realizaron 248 encuestas a personas mayores, con una participación del 82,6%, de las que se extraen conclusiones significativas como que la soledad no deseada "no está asociada únicamente a vivir solo, sino que se da también en personas con contacto social frecuente" o, por otra parte, que muchas personas tienen "dificultades para encontrar apoyo emocional suficiente frente a la soledad".

Problemas de "salud y movilidad, barreras varias en el acceso a los recursos públicos, la brecha digital o la dispersión territorial son factores claramente asociados al aislamiento de la población", según recoge el diagnóstico.

Con todo, el Proyecto Municipal contra la Soledad no Deseada avanza en San Martín del Rey Aurelio, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con el bienestar de la ciudadanía, apostando por un modelo de intervención de proximidad, coordinado y centrado en las personas.