Tensión en Zurea entre Ayuntamiento y Educación por la obra del colegio

El retraso en el inicio de las obras del colegio público de Zurea ha abierto un frente de tensión entre el Ayuntamiento de Lena y el Principado. El equipo de gobierno municipal de IU ha exigido a la Consejería de Educación que actúe "de manera inmediata" tanto en la cimentación del edificio como en la reparación integral del tejado, advirtiendo que el estado actual de la cubierta impide garantizar la seguridad y la futura reapertura del centro escolar.

Los portavoces municipales recuerdan que ya cumplieron con su parte habilitando el centro social de la localidad para evitar que los ocho alumnos del colegio tuviesen que desplazarse fuera de Zurea. Sin embargo, consideran insuficiente la actuación prevista por el Principado y denuncian que el proyecto sigue acumulando demoras mientras el deterioro del inmueble continúa agravándose.

"El colegio necesita una actuación integral", señalan desde el gobierno local, que insiste en que así lo reflejan informes técnicos municipales elaborados en los últimos años. El Ayuntamiento sostiene que no basta con intervenir en la cimentación si no se acomete también la sustitución completa del tejado, donde faltan tejas y existe riesgo de desprendimientos.

La polémica en torno al proyecto se ha intensificado después de las declaraciones realizadas esta semana por la consejera de Educación, Eva Ledo, en la Junta General. La responsable autonómica reconoció que la obra "preocupa" al Ejecutivo regional y aseguró que se ha insistido "de forma continuada" a la empresa adjudicataria para que inicie los trabajos, aunque admitió que no puede concretar una fecha de arranque. Ledo recordó que la adjudicación se produjo en agosto de 2025, pero apuntó a que la licencia de obra no estuvo disponible hasta diciembre. Una explicación que el Ayuntamiento rechaza de plano. Según el Consistorio, la solicitud inicial presentada por el Principado carecía de documentación esencial y no fue hasta mediados de noviembre cuando se completó el expediente. Una vez entregados todos los papeles, afirman, la licencia se concedió "en apenas unos días".

Mientras las administraciones cruzan reproches sobre los plazos y responsabilidades, las familias siguen pendientes de unas obras que continúan sin arrancar, pese a las reiteradas promesas de urgencia realizadas en los últimos meses.