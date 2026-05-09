Veintisiete kilómetros corriendo (y trepando) por la Muralla China: dos langreanos y un ovetense completa una prueba de una dureza extrema: "Es una aventura única"

Iba a ser una media maratón de 21 kilómetros, pero, debido a un fallo organizativo en la señalización del circuito, la carrera se fue hasta los 27 kilómetros (aproximadamente la distancia por carretera entre Langreo y Oviedo), a través de un recorrido por la Gran Muralla China, una de las siete maravillas del mundo moderno. Tres asturianos cubrieron el desafío corriendo, aunque correr suena casi a eufemismo cuando el trazado está jalonado de escalones (unos 10.000) y de rampas con pronunciadas pendientes "en las que casi tenías que escalar". Aun así, y pese a la "dureza extrema", es "una experiencia que te llevas para toda la vida".

Por la izquierda, David Cienfuegos, Sergio Menéndez y Marcos García, al término de la prueba.

Lo relatan, vía telefónica, los langreanos David Cienfuegos y Marcos García, y el ovetense Sergio Menéndez, con una voz que delata el agotamiento de tres horas y media de una exigente prueba que se celebró este sábado. Los tres deportistas se levantaron a las dos de la madrugada para viajar hasta la salida de la carrera, que arrancó a las 6.30, hora local. "Se ha hecho mucho más duro de lo que pensábamos. Sabíamos que había muchas escaleras, pero en la zona no restaurada de la muralla había zonas que casi eran de escalada y escalones de casi un metro, en los que era muy difícil avanzar", explica Cienfuegos, que añade: "Llegamos los tres sanos y salvos, pero la dureza fue extrema. Hubo mareos, calambres y puntos en los que hubo que parar".

A eso se sumó que tuvieron que completar seis kilómetros más de lo previsto: "En un punto de avituallamiento nos dijeron que había que dar una vuelta adicional, pero resulta que después nos enteramos de que era opcional". Eso motivó que todavía no se haya elaborado la clasificación definitiva, aunque oficiosamente la organización ha notificado a los asturianos que están en el "top 10" de los que cubrieron los 27 kilómetros.

Una prueba "muy dura"

Para Sergio Menéndez, exfutbolista del Sporting B, explicó que "estoy muy contento de haber acabado la carrera con buena marca y de haber tenido tiempo para disfrutar del entorno". Marcos García, por su parte, añadió que "la experiencia fue inigualable y el entorno inmejorable, pero la prueba fue muy dura".

En la carrera compitieron medio millar de deportistas de más de cincuenta nacionalidades diferentes. "El circuito era peligroso y todo el mundo se ha ayudado; ha sido una aventura única", concluyó David Cienfuegos.