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Los caballos devuelven la actividad ganadera a Aller tras meses de restricciones

El XVI Concurso Regional reunió a más de 160 ejemplares y devolvió la actividad ganadera al concejo tras meses de restricciones sanitarias

Participantes en el concurso.

Participantes en el concurso. / Foto cedida a LNE

David Montañés

Cabañaquinta

Los certámenes ganaderos empiezan a recuperar el pulso en las Cuencas y Aller volvió este fin de semana a exhibir músculo con la celebración del XVI Concurso Regional de Ganado Equino de Cabañaquinta. El certamen reunió a más de 160 animales inscritos, confirmando el tirón de una cita que permitió devolver la actividad ferial al concejo tras meses marcados por las restricciones sanitarias que siguen afectando al vacuno debido a la dermatosis nodular contagiosa.

El concurso contó con un centenar de ejemplares en la categoría de tiro, medio centenar en cruzados de silla y otros doce de pura raza. Debido a las obras de remodelación del recinto ferial, que avanzan en Cabañaquinta con una inversión cercana al millón y medio de euros, el Ayuntamiento tuvo que habilitar una ubicación alternativa en el entorno del colegio público y el aparcamiento del polideportivo.

El concejal Pablo González destacó que el recinto provisional ofreció prestaciones similares a las habituales, con pista cubierta de arena, boxes, corrales, amarres, sistema de grabación, megafonía y numerosos premios para las distintas categorías.

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Los ganadores

La gran calidad de los animales participantes marcó una jornada en la que destacó especialmente la sección de tiro. Triunfaron dos ejemplares alleranos que lograron proclamarse campeones regionales. El título de gran campeón fue para el ejemplar "Nº2", propiedad de María Eugenia García Megido, de La Pola del Pino, mientras que la gran campeona fue la yegua "Sorina", de David Fernández Gutiérrez, de Corigos. En muchas de las categorías la competencia estuvo muy reñida, con presencia de algunas de las mejores ganaderías equinas de Asturias. El acto contó además con la presencia del director general de Gestión Forestal del Principado, Javier Vigil, que participó en la entrega de premios junto al alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, y varios miembros del equipo de gobierno municipal.

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