Una charla y una demostración culinaria sobre la identidad gastronómica de las Cuencas: llegan a El Entrego las "Cocina de Carbón Sessions" (con plazas limitadas)

El Museo de la Minería (Mumi) de El Entrego acogerá este miércoles, 13 de mayo, la primera edición de Cocina de Carbón Sessions, "una iniciativa que marca el inicio de un nuevo ciclo de eventos gastronómicos bajo la marca Cocina de Carbón", señalaron los organizadores. La cita tendrá lugar a las 12.30 horas y se presenta como "una experiencia pensada para conectar al público con la tradición culinaria del territorio".

El programa combinará contenido divulgativo y experiencia en vivo. La jornada arrancará con una charla-coloquio en torno a la cultura gastronómica minera, a cargo de Cristina Cantero, directora del Mumi, y Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra de Asturias de la Universidad de Oviedo, "una conversación que permitirá profundizar en cómo la minería y la industria conformaron la identidad culinaria de la zona".

A continuación, el protagonismo pasará a la cocina con un "showcooking" en directo a cargo del equipo de Gallina Clueca Gastrobar, encabezado por el chef Santiago López. Durante la demostración, se "reinterpretarán productos tradicionales como la carrillera, el maíz o la sidra desde una perspectiva contemporánea, estableciendo un puente entre tradición e innovación".

"Dado el carácter del evento y las limitaciones de aforo del espacio, la asistencia será mediante invitación y con plazas limitadas. Se abrirá una convocatoria pública de plazas disponibles a través de las redes sociales del Museo de la Minería, donde se facilitará la información necesaria para formalizar la inscripción", indicaron responsables de la Mancomunidad del Valle del Nalón, entidad organizadora.

Destino gastronómico

Las mismas fuentes destcaron que "Cocina de Carbón Sessions Vol. 1 se concibe como una experiencia cercana y sensorial en la que gastronomía, relato y territorio se entrelazan para reforzar el posicionamiento del Valle del Nalón como destino gastronómico singular. Este primer encuentro propone un recorrido por la conexión entre la gastronomía de la comarca y el trabajo en la mina y la industria. Más allá de las recetas, el evento reivindica una forma de entender la cocina como un espacio de encuentro y transmisión, evocando aquellas cocinas de carbón que durante décadas fueron el corazón de los hogares del Valle del Nalón".

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Esta primera edición se enmarca dentro del Plan de Promoción del Turismo Gastronómico del destino, con el objetivo de dinamizar el sector local y poner en valor su patrimonio culinario.