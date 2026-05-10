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David Álvarez seguirá cuatro años más al frente de IU de Langreo: "Tenemos la meta de renovar la Alcaldía"

La lista que lideraba, con presencia de dos ediles del equipo de gobierno, fue la única presentada para renovar la coordinadora local

David Álvarez.

David Álvarez. / FERNANDO RODRIGUEZ

Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

David Álvarez (en el cargo desde 2017) seguirá cuatro años más al frente de IU en Langreo. Este fin de semana culminó el proceso de renovación de la dirección local de la coalición de izquierdas, que se había iniciado con la aprobación de las normas y calendario en la coordinadora de 11 de abril. La asamblea de IU celebrada en la casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama aprobó por unanimidad la única candidatura presentada, encabezada por David Álvarez y con un total de 21 personas en el nuevo órgano.

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"Además de ser necesario al acabar los plazos del mandato de la dirección anterior, era urgente la renovación de la dirección para afrontar los retos de futuro. Nos encontramos a poco más de un año de las próximas elecciones municipales, con la meta de renovar la alcaldía de Langreo", aseguró David Álvarez, que detalló que eso "requiere una reestructuración del trabajo de dirección para coger impulso con nuevas personas y diferentes responsabilidades, reforzar la gestión municipal del equipo de gobierno encabezado por Roberto García, y nuestra implicación en la sociedad langreana".

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Lista

Acompañan a Álvarez en la lista, por este orden, María Rodríguez Díaz, Alejandro López Álvarez, María Luisa Ordiales García, Pablo Montes Sedano, Marina Casero Rodríguez (edil de Hacienda), José Antonio Cases Díaz (edil de Urbanismo), Ángel Bautista Fernández Álvarez, María Paz López Rodríguez, Manuel Jesús Riera Menéndez y Concepción Díaz Borbolla. También están Plácido Salvador Fondón Fernández, Beatriz Quintana Coro, Hosmel Bayón Álvarez, Francisca Montes Cubillas, Francisco Javier Vázquez León, Estefanía Ríos Alfaro, Juan Baisaneque Fernández, Josefina Suárez Flórez e Iván Suárez García. En los próximos días se determinará el reparto de responsabilidades en la coordinadora.

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