Sin fondos para el río Naredo: el proyecto estrella que prometía cambiar el valle de Lena sigue sin arrancar

La recuperación ambiental y paisajística del tramo bajo del río Naredo, en Lena, se ha quedado sin caudal. El ambicioso proyecto anunciado hace un año a bombo y platillo por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha quedado en suspenso por la falta de fondos. Según las fuentes consultadas por este diario, la actuación permanece pendiente de contar con presupuesto.

CHC anunció a finales de abril de 2025 el inminente desarrollo de una actuación en la senda que transcurre entre Pola de Lena y Piedracea. La inversión estimada asciende a 4,1 millones de euros y se estableció un plazo de ejecución de 16 meses. Transcurrido un año, la entidad estatal no ha logrado reunir la financiación comprometida y, por lo tanto, los plazos se han convertido en una espera.

"Confiamos en que finalmente el proyecto pueda ejecutarse, ya que se trata de una obra ambiciosa que puede dar un gran impulso turístico a un valle con gran atractivo, además de mejorar la calidad de vida de los vecinos", señala Gema Álvarez, alcaldesa del concejo.

La actuación prevista afectaría al tramo comprendido entre Pola de Lena y la ermita de La Flor, situada en Piedracea, uno de los enclaves más conocidos del valle y escenario de una popular romería con gran poder de convocatoria. Tanto el Ayuntamiento como el movimiento vecinal consideran que el proyecto supondría una importante revitalización de una zona con un enorme potencial paisajístico y turístico. "Es un lugar de gran belleza y cargado de tradición", destacan representantes vecinales de los pueblos del entorno, que llevan años reclamando mejoras tanto ambientales como de accesibilidad.

El proyecto de CHC

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico había explicado que el objetivo principal era "restaurar la naturalidad del río y mejorar sus condiciones ecológicas". Entre las principales actuaciones previstas figuraba la recuperación ambiental del cauce y de las riberas del Naredo. Los trabajos contemplaban corregir discontinuidades en el bosque de ribera, proteger las márgenes, retirar revestimientos rígidos y eliminar posibles obstáculos existentes en el cauce.

Además, el proyecto incluía la instalación de una escala para peces en el azud situado en Pola de Lena, una actuación destinada a facilitar la movilidad y conectividad de la fauna piscícola.

Uno de los apartados considerados prioritarios era la mejora del saneamiento en las localidades de Piedracea y Palaciós. El plan contemplaba la construcción de un colector por gravedad de más de dos kilómetros de longitud para conectar ambos núcleos con el sistema de saneamiento de Pola de Lena y eliminar así los vertidos residuales que actualmente llegan al río. La infraestructura incluiría además 99 pozos y dos aliviaderos.

El proyecto también reservaba un importante espacio para el uso lúdico y turístico del entorno. Entre las actuaciones previstas figuraba el acondicionamiento integral de la deteriorada senda fluvial que une Pola de Lena con La Flor. La intervención contemplaba ampliar y embellecer el recorrido, instalar un firme naturalizado, mejorar el drenaje y crear dos áreas recreativas: un pequeño parque fluvial junto a la capital lenense y una zona de descanso aguas arriba.