"Jumanji" está en el centro de Mieres: la "selva" de La Mayacina obliga al Ayuntamiento de Mieres a exigir una limpieza urgente

El Ayuntamiento de Mieres tuvo que colocar hace ya tres años un cierre perimetral en la parcela de La Mayacina cuyo desarrollo urbanístico lleva bloqueado tres lustros por la quiebra de la constructora Oteypsa, que en su momento asumió el desarrollo del proyecto. Tras la construcción de un aparcamiento en las inmediaciones, el Consistorio decidió instalar un cierre permanente para mejorar la seguridad en la zona. La presencia de maleza no ha dejado de crecer desde entonces, con continuas quejas vecinales, por lo que la administración local se ha visto obligada ahora a requerir a la propiedad una actuación urgente de limpieza.

“Es inadmisible que unos terrenos situados en pleno centro de Mieres se asemejen a una auténtica selva. Podría criar aquí hasta una manada de lobos sin problema”, claman representantes de las comunidades de vecinos del entorno. El PSOE fue el último grupo político en reclamar medidas en un reciente pleno municipal. El Ayuntamiento ha pedido oficialmente a los dueños que intervengan antes de verse obligado a adoptar “otras medidas más contundentes”.

Un vecino, cruzando de calle al no poder transitar por la acera anexa a la parcela abandonada. / D. M.

La parcela, situada junto a la calle Valeriano Miranda, se ha convertido desde hace años en el principal símbolo de la crisis inmobiliaria que retardó el desarrollo del ensanche urbano de La Mayacina. La construcción del bloque de 78 viviendas promovido por Oteypsa quedó paralizada en 2010 cuando apenas se habían ejecutado los cimientos. Muchos compradores renunciaron entonces a las viviendas reservadas, aunque otros quedaron atrapados por los problemas financieros de la constructora.

Sin paso peatonal

Desde entonces, el deterioro del entorno ha sido constante. En 2014 el Ayuntamiento se vio obligado a cerrar al tránsito peatonal la acera colindante por motivos de seguridad. Dos años después, el Consistorio tuvo incluso que asumir de forma subsidiaria la retirada de las dos grandes grúas abandonadas por la promotora, una actuación que costó más de 80.000 euros a las arcas municipales.

Mientras tanto, la vegetación fue ganando terreno. Actualmente, el interior de la finca presenta un aspecto completamente abandonado, con árboles y arbustos que se elevan varios metros de altura y maleza acumulada en prácticamente toda la parcela.

La situación resulta especialmente llamativa teniendo en cuenta la transformación experimentada por el entorno de La Mayacina en las últimas dos décadas. El barrio ha pasado de estar plagado de solares vacíos utilizados como aparcamientos improvisados a convertirse en la principal zona de expansión urbana de Mieres, con más de 700 viviendas, nuevos espacios verdes y aparcamientos financiados con fondos europeos.

Un proyecto en el aire

El futuro de la parcela sigue además rodeado de incertidumbre. Hace unos años el solar fue adquirido por un grupo inversor privado que planteó desarrollar un proyecto ligado a los servicios gerontológicos, previsiblemente un geriátrico o un complejo de viviendas tuteladas. El Ayuntamiento llegó incluso a impulsar la modificación urbanística necesaria para permitir ese uso en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

Sin embargo, el proyecto permanece actualmente paralizado y no existen garantías de que finalmente llegue a ejecutarse. Mientras tanto, la parcela continúa degradándose en pleno centro urbano y alimentando el malestar vecinal.