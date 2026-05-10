Langreo da tres semanas más a la empresa para reparar la calle Norte de La Felguera, una obra muy demandada paralizada por la avería de una máquina

El Ayuntamiento de Langreo ha dado una moratoria de tres semanas a la empresa encargada de acometer la reparación del firme de la calle Norte, una de las principales arterias de La Felguera y de las más transitadas de todo el concejo. La compañía había solicitado la suspensión temporal de la obra ya que la avería de una fresadora había impedido seguir el calendario fijado.

Los trabajos para mejorar la calzada, que presenta importantes hundimientos, obligaron a desplazar dos paradas y cambiar los itinerarios del transporte urbano en La Felguera. El tramo afectado lleva señalizado desde el pasado 27 de marzo, el día que el Ayuntamiento había marcado como inicio de las obras. Sin embargo, esas tareas (que debían durar ocho semanas) no se han iniciado por el problema con la fresadora.

El gobierno de Langreo, tras una reunión con la empresa concesionaria organizada "ante los retrasos que se están produciendo en el inicio de los trabajos", recibió la explicación por parte de los representantes de que atravesaban un problema logístico derivado de la avería de la fresadora que utilizan habitualmente para este tipo de actuaciones. Según les comunicaron, no habían logrado encontrar en toda Asturias una maquinaria alternativa que pudiera prestar el servicio necesario, lo que estaba dificultando el inicio de la obra.

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Solicitud

Por ese motivo, la empresa presentó por registro una solicitud de suspensión temporal. El Ayuntamiento ha atendido esa petición, si bien lo ha hecho por un período militado. Ha concedido tres semanas de moratoria, que empezaron a contar a finales del mes de abril, señalaron a este diario responsables municipales. Las mismas fuentes indicaron que no está previsto recuperar el recorrido habitual de los autobuses hasta el fin de las obras.