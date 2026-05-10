Mieres acoge una exposición dedicada a las antorchas olímpicas

Mieres ha inaugurado una exposición de antorchas olímpicas que se puede visitar en la Casa de Cultura hasta el próximo 22 de mayo. La muestra se estrenó con el encendido oficial de un pequeño pebetero que permanecerá con luz de forma simbólica hasta que finalice la exposición. La inauguración (en la imagen) contó con la presencia del alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez. La muestra incluye diseños de todo tipo de antorchas olímpicas, tanto de juegos de verano como de invierno. Tampoco falta los de las pruebas paralímpicas.