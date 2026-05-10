Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Mieres pone en marcha talleres de formación y asesoría para el movimiento asociativo: "Queremos darle herramientas en ámbitos importantes en su actividad diaria"

La acción se centrará en cuestiones relativas a proyectos y subvenciones, con el objetivo de apoyar la realización de trámites y procedimientos administrativos

Ayuntamiento de Mieres.

Ayuntamiento de Mieres. / LNE

Miguel Ángel Gutiérrez

Mieres

El Ayuntamiento de Mieres pondrá en marcha unos talleres de formación y asesoría para el movimiento asociativo del concejo. Se trata de una iniciativa que "tiene como objetivo apoyar al tejido social del municipio, poniendo a su disposición conocimientos y herramientas en ámbitos importantes en su actividad diaria", indicó el gobierno local.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Este ciclo de talleres, impulsado a través de la concejalía de Participación Ciudadana que dirige Marta Jiménez, se desarrollará los días 12 y 14 de mayo y se centrará en formación en el marco de subvenciones y proyectos "para resolver dudas y explicar con detalle cuestiones relativas a la presentación de solicitudes a convocatorias públicas de subvenciones, elaboración de presupuestos anuales, declaraciones responsables y todo lo relacionado con la presentación y tramitación online (certificados digitales, firma digital, manejo Sedes Electrónicas…)".

La cita será en la Casa de la Música los días 12 y 14 de mayo, el martes en horario de tarde y el jueves por la mañana con el objetivo de "facilitar la asistencia y conseguir la máxima participación posible". Además de estos talleres con la formación inicial, se ponen a disposición del movimiento asociativo unas horas de asesoría para ayudar con trámites o resolver dudas concretas acordando citas individualizadas con las propias formadoras.

Noticias relacionadas y más

Labor fundamental

"La labor del movimiento asociativo del concejo es fundamental en todos los ámbitos y por eso queremos colaborar con las asociaciones poniendo a su alcance herramientas formativas para facilitarles trámites y gestiones", señaló la concejala, que remarcó "la riqueza del tejido social de Mieres y la importancia de seguir apostando por la participación ciudadana y promoviendo el asociacionismo en el concejo".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De un viaje frustrado a una brutal agresión sexual: detenido el presunto atacante de una joven en Lena, que fue golpeada salvajemente y arrojada por un barranco
  2. Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: 'Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel
  3. Rubén C. Lois, catedrático en Geografía: “Mieres es un caso de libro de cómo una ciudad puede reinventarse tras encoger”
  4. ERE en Capgemini: la empresa propone reducir los despidos a 717 y la plantilla amenaza con movilizaciones si no ve 'voluntad real de acercar posturas
  5. Duro Felguera, tras años desvinculada de Langreo, vuelve a ser clave para el futuro empresarial, social y urbanístico del concejo
  6. Huérfanos culinarios: cierra el restaurante La Encruceyada en Caso, uno de los templos gastronómicos del alto Nalón
  7. Susto en Langreo: cortada una céntrica calle de La Felguera al llevarse por delante un camión un tendido eléctrico
  8. Un manto blanco cubriendo la carretera y hasta algún coche con cadenas (en pleno mes de mayo) en una tremenda granizada en la zona rural de Laviana: 'Hacía tiempo que no veía algo así

Mieres pone en marcha talleres de formación y asesoría para el movimiento asociativo: "Queremos darle herramientas en ámbitos importantes en su actividad diaria"

Mieres pone en marcha talleres de formación y asesoría para el movimiento asociativo: "Queremos darle herramientas en ámbitos importantes en su actividad diaria"

Verónica Núñez, portavoz de los afectados por el plan de expropiaciones en El Puente (Langreo): "Hay vecinos que no van a tener nada si les echan"

"Jumanji" está en el centro de Mieres: la "selva" de La Mayacina obliga al Ayuntamiento de Mieres a exigir una limpieza urgente

"Jumanji" está en el centro de Mieres: la "selva" de La Mayacina obliga al Ayuntamiento de Mieres a exigir una limpieza urgente

Veintisiete kilómetros corriendo (y trepando) por la Muralla China: dos langreanos y un ovetense completan una prueba de una dureza extrema: "Es una aventura única"

Reencuentros, música tradicional (y reivindicaciones sociales): los mayores asturianos se sumergen en una día de fiesta disfrutando de lo "guapo que ye Laviana"

Reencuentros, música tradicional (y reivindicaciones sociales): los mayores asturianos se sumergen en una día de fiesta disfrutando de lo "guapo que ye Laviana"

Tensión en Lena entre Ayuntamiento y Principado por la obra del colegio de Zurea: "El centro necesita una actuación integral"

Novecientos vasos vendidos y 720 botellas servidas (en hora y media): gran respuesta popular en el inicio de la fiesta de la sidra de Sotrondio

Cuatro mil personas mayores de Asturias reivindican desde Laviana los derechos sociales y más participación: "Somos una parte esencial de la vida comunitaria en la región"

Cuatro mil personas mayores de Asturias reivindican desde Laviana los derechos sociales y más participación: "Somos una parte esencial de la vida comunitaria en la región"
Tracking Pixel Contents