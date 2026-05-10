Mieres pone en marcha talleres de formación y asesoría para el movimiento asociativo: "Queremos darle herramientas en ámbitos importantes en su actividad diaria"

El Ayuntamiento de Mieres pondrá en marcha unos talleres de formación y asesoría para el movimiento asociativo del concejo. Se trata de una iniciativa que "tiene como objetivo apoyar al tejido social del municipio, poniendo a su disposición conocimientos y herramientas en ámbitos importantes en su actividad diaria", indicó el gobierno local.

Este ciclo de talleres, impulsado a través de la concejalía de Participación Ciudadana que dirige Marta Jiménez, se desarrollará los días 12 y 14 de mayo y se centrará en formación en el marco de subvenciones y proyectos "para resolver dudas y explicar con detalle cuestiones relativas a la presentación de solicitudes a convocatorias públicas de subvenciones, elaboración de presupuestos anuales, declaraciones responsables y todo lo relacionado con la presentación y tramitación online (certificados digitales, firma digital, manejo Sedes Electrónicas…)".

La cita será en la Casa de la Música los días 12 y 14 de mayo, el martes en horario de tarde y el jueves por la mañana con el objetivo de "facilitar la asistencia y conseguir la máxima participación posible". Además de estos talleres con la formación inicial, se ponen a disposición del movimiento asociativo unas horas de asesoría para ayudar con trámites o resolver dudas concretas acordando citas individualizadas con las propias formadoras.

Labor fundamental

"La labor del movimiento asociativo del concejo es fundamental en todos los ámbitos y por eso queremos colaborar con las asociaciones poniendo a su alcance herramientas formativas para facilitarles trámites y gestiones", señaló la concejala, que remarcó "la riqueza del tejido social de Mieres y la importancia de seguir apostando por la participación ciudadana y promoviendo el asociacionismo en el concejo".