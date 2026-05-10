Mieres pone en marcha talleres de formación y asesoría para el movimiento asociativo: "Queremos darle herramientas en ámbitos importantes en su actividad diaria"
La acción se centrará en cuestiones relativas a proyectos y subvenciones, con el objetivo de apoyar la realización de trámites y procedimientos administrativos
El Ayuntamiento de Mieres pondrá en marcha unos talleres de formación y asesoría para el movimiento asociativo del concejo. Se trata de una iniciativa que "tiene como objetivo apoyar al tejido social del municipio, poniendo a su disposición conocimientos y herramientas en ámbitos importantes en su actividad diaria", indicó el gobierno local.
Este ciclo de talleres, impulsado a través de la concejalía de Participación Ciudadana que dirige Marta Jiménez, se desarrollará los días 12 y 14 de mayo y se centrará en formación en el marco de subvenciones y proyectos "para resolver dudas y explicar con detalle cuestiones relativas a la presentación de solicitudes a convocatorias públicas de subvenciones, elaboración de presupuestos anuales, declaraciones responsables y todo lo relacionado con la presentación y tramitación online (certificados digitales, firma digital, manejo Sedes Electrónicas…)".
La cita será en la Casa de la Música los días 12 y 14 de mayo, el martes en horario de tarde y el jueves por la mañana con el objetivo de "facilitar la asistencia y conseguir la máxima participación posible". Además de estos talleres con la formación inicial, se ponen a disposición del movimiento asociativo unas horas de asesoría para ayudar con trámites o resolver dudas concretas acordando citas individualizadas con las propias formadoras.
Labor fundamental
"La labor del movimiento asociativo del concejo es fundamental en todos los ámbitos y por eso queremos colaborar con las asociaciones poniendo a su alcance herramientas formativas para facilitarles trámites y gestiones", señaló la concejala, que remarcó "la riqueza del tejido social de Mieres y la importancia de seguir apostando por la participación ciudadana y promoviendo el asociacionismo en el concejo".
- De un viaje frustrado a una brutal agresión sexual: detenido el presunto atacante de una joven en Lena, que fue golpeada salvajemente y arrojada por un barranco
- Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: 'Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel
- Rubén C. Lois, catedrático en Geografía: “Mieres es un caso de libro de cómo una ciudad puede reinventarse tras encoger”
- ERE en Capgemini: la empresa propone reducir los despidos a 717 y la plantilla amenaza con movilizaciones si no ve 'voluntad real de acercar posturas
- Duro Felguera, tras años desvinculada de Langreo, vuelve a ser clave para el futuro empresarial, social y urbanístico del concejo
- Huérfanos culinarios: cierra el restaurante La Encruceyada en Caso, uno de los templos gastronómicos del alto Nalón
- Susto en Langreo: cortada una céntrica calle de La Felguera al llevarse por delante un camión un tendido eléctrico
- Un manto blanco cubriendo la carretera y hasta algún coche con cadenas (en pleno mes de mayo) en una tremenda granizada en la zona rural de Laviana: 'Hacía tiempo que no veía algo así