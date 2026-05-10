Salvar al camión de la Vuelta: una grúa libera (tras hora y media de trabajos) el transporte pesado que quedó suspendido en el aire en una curva al bajar el Angliru tras la etapa

Un camión-grúa ha procedido en la mañana de este domingo a colocar sobre la calzada a uno los camiones de logística de la Vuelta Ciclista a España Femenina, que el sábado sufrió un aparatoso accidente y quedó suspendido en el aire en una curva cuando iniciaba el descenso tras finalizar las labores de la organización después de concluir la etapa de la prueba en el Angliru. Fue un gran susto por un percance sin daños personales que alteró la tranquilidad en la subida al Alto del Angliru. Tras hora y media de trabajos, este domingo se pudo rescatar al camión, que quedó liberado para reemprender la marcha.

La Guardia Civil relató que "a las 19.00 horas de ayer se tuvo conocimiento a través de la organización de la Vuelta a España Femenina de un percance con un camión de la organización en la zona Cimera del Angliru- Riosa, en la que un camión quedó atrapado en la bajada, muy cercano al cortado, con peligro de caída".

Agentes en la curva donde tuvo lugar el incidente. / Guardia Civil

Las mismas fuentes señalaron que, "por parte de la organización se procedió a requerir el servicio de grúas. Al lugar se trasladó una patrulla de Seguridad Ciudadana de Riosa, así como del Sector de Tráfico de Asturias que se hicieron cargo de la incidencia. Al no poder ser extraído, quedo en el lugar hasta valorar la solución más factible. Debido al corte de la vía, tuvieron que quedarse sin descender dos camiones y un turismo todos pertenecientes a la caravana de competición".

Trabajos

Los trabajos con la grúa comenzaron sobre las 11.00 horas de este domingo. "A las 12.40 horas ha quedado solucionada la incidencia de camión que se había quedado atrapado en una curva de la bajada de la carretera del Angliru. El camión se encuentra fuera de peligro tras actuación del camion-grúa y en disposición de continuar trayecto", expuso la Guardia Civil.

Agentes en la zona del accidente. / Guardia Civil

Los hechos se habían producido después de que el conductor del vehículo, que transportaba material desde la meta, no calculara bien la maniobra en una de las cerradas curvas de una carretera que entraña extrema complejidad. Como resultado, el camión quedó suspendido en el aire, apoyado únicamente sobre sus ruedas izquierdas, en una estampa que generó momentos de gran tensión.

El conductor, visiblemente nervioso, decidió abandonar rápidamente la cabina ante la posibilidad de que el vehículo terminase volcando. Tras él circulaban otros dos camiones de apoyo que quedaron bloqueados en la estrecha carretera de montaña.