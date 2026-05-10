Verónica Núñez, portavoz de los afectados por el plan de expropiaciones en El Puente (Langreo): "Hay vecinos que no van a tener nada si les echan"

Verónica Núñez mira con orgullo los mensajes y las caras de los vecinos que, desde hace mes y medio, cuando se inició el encierro rotatorio, "empapelan" las paredes de salón de plenos del Ayuntamiento de Langreo. Es jueves y le toca quedarse en el Consistorio. Esta profesora de educación física, ahora portavoz de los afectados por las expropiaciones de El Puente, pasó su infancia y juventud en el barrio donde siguen viviendo sus padres, de 85 y 80 años: "Los que somos más jóvenes estamos llevando un poco la protesta. Hay gente mayor para la que todo esto está resultando muy duro".

¿Cómo está viviendo su familia lo que ocurre?

Mi padre vino a El Puente con siete años y tiene 85. Mi madre fue recién casada para allí. Están muy preocupados, lo están pasando muy mal. Verlos sufrir, en esta etapa de la vida en la que tenían que estar tranquilos, después de trabajar para tener una casa, es duro. Como a otros vecinos, si les echan de ahí no van a tener nada, ni pueden pedir un crédito porque con esa edad no se lo dan. Ni les están pagando para poder comprar nada. Tienes sus recuerdos en esa casa. Ahí nacieron sus hijos, criaron a los nietos y ahora a dos bisnietas. Tienen toda la vida allí y se la quieren quitar porque sí. Es muy triste.

¿Qué piden los afectados?

Solo queremos defender las casas y los negocios que están allí. El Principado quiere expropiarnos porque hay una reserva de suelo regional para hacer 110 viviendas públicas, pero hay otros sitios en el barrio para hacerlo. Con suelo vacío y casas en ruinas, sin que se le quite a nadie su casa. Queremos que se arregle el barrio, entendemos que es necesario hacerlo porque llevamos 17 años de soterramiento, que se dice pronto, en los que no se arregló nada. Ahora hablan de que el barrio está muy mal, pero es que llevan 20 años sin tocarlo. El barrio lo desahuciaron ellos dejando que se degradara. Nos abandonaron y ahora, como puntilla final, nos expropian. Con nuestras casas el barrio puede quedar muy bonito también.

¿Cuál es el pago por la expropiación?

Depende de la casa. Lo primero que hay que decir es que quieren pagar por suelo urbano no consolidado. Nuestro suelo fue urbano consolidado, por naturaleza, de siempre. En 2011, cuando empezó el soterramiento, sí se nos dijo que igual se nos expropiaba para el soterramiento. En aquel momento no tuvieron el dinero suficiente y lo que hicieron fue una expropiación temporal de unas partes. Por ejemplo, a nosotros fueron unas escaleras. Y luego, después de un año, cuando ya pasaron toda la maquinaria que requerían, se nos devolvió. Y pasó a ser suelo no consolidado. Nos dicen que salió en el Bopa, pero no nos avisó nadie de algo tan importante como que tu suelo cambie y que va a valer la mitad. No quieren decir el precio al que van a pagar el metro cuadrado. No sabemos por qué. En una reunión iban llamando a la gente y diciéndoles cuánto les toca. Luego, al hablarlo entre nosotros, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, a una chica que acabó de pagar su casa el mes pasado, y el año pasado cambió el tejado, le pagan 29.000 euros por su casa. Y al vecino de arriba le dan 31.000. Hay gente que acaba de comprar por 160.000 euros y van a perder un dineral. Y luego, claro, rehipotécate.

Núñez, en el salón de plenos. / M. Á. G.

Se planteó un alquiler de por vida en los nuevos pisos.

Hay medio centenar de afectados y hay gente que quiere dejar esa vivienda a sus hijos o tener un patrimonio que, con estas expropiaciones, desaparece. Ellos nos ofertan hacer un edificio, de los tres que quieren edificar, y reubicar a la vecindad que ellos consideren, no a todos, porque depende de tu sueldo, depende de si ellos consideran que te pagaron suficiente por tu casa. Entonces pasas de ser propietario, de poder dejarle una herencia a quien venga detrás, a ser inquilino de por vida, con lo cual es un negocio redondo. Porque, claro, te dan 30.000 euros por una casa que es de tu propiedad, pero luego tú vas a venir a mi edificio a vivir y me vas a pagar un alquiler.

El gobierno local de IU anunció la pasada semana la paralización del convenio urbanístico del barrio para abrir un proceso de diálogo con los vecinos, pero el encierro ha continuado, ¿por qué?

Cuando empezó todo esto, el propio alcalde salió en prensa en varias ocasiones diciendo que en ningún momento se iba a echar a ningún vecino de su casa obligatoriamente. Sin embargo, luego se olvidó de ello, luego no tiró por ahí. Entonces, ¿por qué nos vamos a fiar de todo esto? Ellos a nosotros no nos dieron nada por escrito. No tenemos ninguna explicación a mayores. Solamente tenemos un borrador. No tenemos ningún papel de proyectos, estudios, no tenemos nada, pidiéndolo desde diciembre. Lo que quieren es hacerse con el suelo porque hasta ahora parecía que el soterramiento no se iba a acabar nunca, pero ahora tiene pinta de que se acaba. Nuestras casas están justo enfrente. Y esos terrenos se van a revalorizar. Para nosotros es nuestro hogar, para ellos es dinero. Justo cuando nos expropien, eso va a volver a ser terreno urbano consolidado. Y en el borrador aclara que si no pueden llegar a hacerlo ellos vendría la iniciativa privada y lo haría.