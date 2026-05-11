El Conservatorio del Nalón estrena el musical 'El Salón de las Sombras' el 15 de mayo en La Felguera

El Conservatorio Profesional de Música “Mancomunidad Valle del Nalón” presentará el próximo viernes 15 de mayo de 2026, a las 19.00 horas, en el Teatro José León Delestal de La Felguera, su nueva producción original: “El Salón de las Sombras”. Tras el estreno, el musical podrá volver a verse la semana siguiente, el viernes 22 de mayo en el teatro municipal "Nuberu" de El Entrego.

El espectáculo, explican desde el Conservatorio del Nalón, está concebido "como una experiencia escénica y musical inmersiva, combina interpretación, música en directo y una cuidada puesta en escena". La producción nace "del trabajo conjunto del alumnado y profesorado" del centro, y pone en valor "la creación artística dentro de las enseñanzas musicales y el desarrollo de proyectos escénicos multidisciplinares".

El cartel del musical "El salón de las sombras". / LNE

“El Salón de las Sombras” supone además una apuesta del Conservatorio del Nalón por acercar el teatro musical "al público asturiano, a través de una propuesta original creada íntegramente desde el ámbito educativo y cultural del centro, cuyos protagonistas son el alumnado que ha trabajado muy duro durante todo el curso, y cuyas ganas e ilusión convertirán la experiencia en algo único".

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La entrada será libre hasta completar aforo.