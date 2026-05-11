De cuartel de la Guardia Civil a pisos de alquiler asequible: el proyecto que impulsa San Martín con la Asociación Llucera

El gobierno en San Martín del Rey Aurelio trabaja en un proyecto "pionero", que transformaría en viviendas de alquiler asequible las instalaciones del antiguo cuartel de la Guardia Civil, en Sotrondio. Un inmueble que es de propiedad municipal y que se encuentra en desuso desde hace tiempo. La fórmula elegida sería la "colaboración público-social", con la Asociación Llucera por el Derecho a la Vivienda en Asturias, que llevaría a cabo su rehabilitación y su posterior gestión como alquiler social.

La propuesta, que ya ha sido presentada por registro, plantea la cesión de uso gratuita por un periodo de 30 años del antiguo cuartel a esta asociación sin ánimo de lucro. El colectivo se encargaría de su rehabilitación integral y la posterior gestión del arrendamiento de las cinco viviendas en la que se distribuye el inmueble, repartidas en planta baja y primer y segundo piso.

En las últimas semanas, el gobierno local (PSOE) y la entidad promotora han abordado la fórmula de colaboración público-social y "los fundamentos jurídicos en los que asentar el convenio para sacar adelante esta iniciativa innovadora". Un proyecto que se presenta “como una alternativa que facilite el acceso a la vivienda en el municipio, alineada con las estrategias de vivienda estatal y autonómica”, valoran desde el Ayuntamiento.

El Consistorio procederá esta misma semana a la apertura del correspondiente expediente administrativo que permita "analizar la viabilidad de la propuesta y, en su caso, elevar al Pleno municipal el acuerdo para formalizar la cesión de uso del inmueble".

Inmueble de 1973

El proyecto pasa por recuperar el edificio del antiguo cuartel de la guardia civil, ubicado en el Paseo de San Martín, un espacio de titularidad municipal construido en 1973, con una superficie aproximada de 471 metros cuadrados y "varias viviendas susceptibles de ser rehabilitadas con destino a alquiler social".

Para el gobierno local esta iniciativa conlleva “un paso decidido hacia nuevas políticas públicas en materia de vivienda, apostando por la movilización del patrimonio municipal infrautilizado para ofrecer soluciones reales a la ciudadanía”. El alcalde, José Ramón Martín Ardines, destaca también el “carácter pionero de esta actuación en Asturias, inspirada por las experiencias exitosas ya en marcha en otras comunidades autónomas, que tiene vocación de convertirse en una experiencia piloto replicable en otros municipios”.

Acceso a pisos

El aprovechamiento de recursos públicos “para dar respuestas a necesidades urgentes de nuestra población, como es el acceso a una vivienda, y fijar población en el concejo, mejorando la calidad de vida, es una prioridad que defendemos y que tiene encaje en este proyecto innovador que se nos presenta”, argumenta el regidor.

Esta propuesta se une a la que se quiere impulsar también en Sotrondio, en esta ocasión junto al Principado. En el entorno del nuevo centro de salud se van a levantar una treintena de viviendas de alquiler asequible.