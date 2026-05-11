Doce llagares llenarán de sidra el "Descorche" de El Entrego, que se celebrará el sábado 16 de mayo

El festival de la sidra de El Entrego, el popular "Descorche" se celebrará este próximo sábado 16 de mayo en el parque de La Laguna, con la participación de una docena de llagares. Organizado por la Asociación de Festejos de L’Entregu, la sidra se servirá de forma gratuita desde el mediodía y hasta las dos y media de la tarde.

La organización del Descorche sacará a la venta 1.300 vasos conmemorativos, con la ilustración del edificio El Cafetón, una obra de la diseñadora local Celia Pandiella. Se venderán al precio de 4 euros y se podrán adquirir el mismo día, en el parque de El Entrego. Además, habrá puestos con comida: empanadas, bollos preñaos y dulces durante toda la mañana.

Participantes

En esta ocasión, los llagares participantes en el festival sidrero serán Vigón, Vallina, Alonso, Arbesú, Buznego, Fran, Foncueva, Castañón, Viuda de Angelón, Zapatero, Cabueñes y Coro.

Durante la mañana amenizarán la fiesta los pasacalles de gaita y tambor. Ya por la noche, a partir de las doce, habrá gran verbena con las actuaciones de la orquesta "Triunfo" y el DJ Jairo Ortal. Como novedad este año, se instalará un mercado con puestos de artesanía y alimentación, a partir del mediodía, en el parque de La Laguna.

La celebración de esta fiesta cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y del comercio y la hostelería de El Entrego.

Vida social

Para Adrián García, secretario de la sociedad de festejos, el "Descorche de L’Entregu“ es una fiesta con tradición en el calendario festivo sidrero asturiano, "muy animada y concurrida, que invita a la vida social en El Entrego y atrae público de diferentes localidades, por lo que es el plan perfecto para el próximo sábado”, invita.

Por su parte, la concejala de Cultura y vicealcaldesa, Cintia Ordóñez, considera que festivales de la sidra como el del Entrego, “fortalecen la cultura sidrera asturiana, reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco, de la que los asturianos nos sentimos muy orgullosos”.