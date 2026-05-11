La familia cicloturista del Angliru honra la memoria de Juan Luis Cabo, fallecido hace un año tras una dura enfermedad

La ausencia de Juan Luis Cabo sigue pesando en Riosa un año después de su fallecimiento. Pero este pasado fin de semana, entre bicicletas, abrazos y recuerdos compartidos, su memoria volvió a pedalear junto a quienes mejor le conocieron. La asociación cicloturista Angliru organizó una marcha homenaje para recordar a uno de sus miembros más queridos, un hombre cuya socarrona sonrisa y carácter afable lo convirtieron en amigo de todo aquel que se cruzaba en su camino.

Juan Luis Cabo falleció hace ahora un año, a los 59 años, víctima de un cáncer fulminante que en apenas ocho meses acabó con la vida de una persona muy activa y estrechamente ligada al ciclismo y a la vida social riosana. “Fue un shock porque salía en bici, andaba con esta gente y de un día para otro apareció un cáncer terminal y se lo llevó”, recuerda emocionado su hijo, Rubén Cabo.

Juan Luis Cabo, durante una ascensión al Angliru. / Foto cedida a LNE

La salida cicloturista partió desde El Ará y reunió a más de 50 personas, entre socios de la asociación y amigos de Juan Luis. El recorrido, de unos 70 kilómetros, transcurrió por Pola de Lena, Moreda y Ujo antes de regresar de nuevo a Riosa. Más allá del aspecto deportivo, la cita estuvo marcada por el componente humano y emocional.

“Queríamos hacer una salida especial en homenaje a él”, explica Gonzalo Vázquez, presidente de la asociación cicloturista Angliru. “Era socio desde que se creó la asociación y siempre fue una persona muy activa, de las que hacían equipo y ayudaban a organizar todo”, añade.

Amor por el ciclismo

La asociación nació en octubre de 2015 impulsada por varios aficionados de Riosa y Morcín enamorados de la bicicleta y del Angliru, puerto al que Juan Luis estuvo siempre muy vinculado. De hecho, fue uno de los primeros defensores del coloso riosano como referencia ciclista y turística cuando todavía no gozaba de la fama internacional que tiene hoy.

“Somos un grupo tranquilo y muy unido”, explica Vázquez sobre una asociación que actualmente cuenta con unos 28 socios, la mayoría de Riosa y Morcín, aunque también participan aficionados de la cuenca del Nalón y de Gijón. El homenaje a Juan Luis movilizó incluso a más personas de las habituales. “La respuesta fue muy buena teniendo en cuenta que lo comunicamos apenas una semana antes”, señala el presidente.

Trayectoria laboral

La figura de Juan Luis sigue muy presente entre quienes compartieron kilómetros y conversaciones con él. Fuera de la bicicleta, trabajó durante años como encargado de obra en Ferrovial, después de comenzar desde muy joven en el sector de la construcción. Pertenecía además a una familia muy conocida en Riosa, ligada a un popular mesón.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la presencia de su hijo Rubén Cabo, reconocido cicloturista y cada vez más destacado también en las carreras de montaña, disciplina en la que viene logrando excelentes resultados. Su participación dio al homenaje un carácter todavía más íntimo y simbólico, como una manera de mantener vivo el legado de pasión por el deporte y compañerismo que dejó su padre. También estuvo presente el alcalde de Riosa, Roberto Álvarez.