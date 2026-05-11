Golpe al tráfico de drogas en Mieres: una redada policial en un pub nocturno "escoba" se salda con un detenido y 29 papelinas incautadas

La comisaría de la Policía Nacional de Mieres ha dado un nuevo golpe al tráfico de drogas en la ciudad. Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana y del departamento judicial desarrollaron durante la madrugada del sábado una redada en un conocido pub nocturno del municipio. El espectacular operativo movilizó hasta media docena de coches patrulla y se saldó con la detención del responsable del establecimiento. En el local se incautaron un total de 29 “papelinas” de cocaína listas para su venta, además de 1.300 euros en efectivo, dinero que presuntamente procedería del trapicheo con esta sustancia.

El dispositivo policial se puso en marcha sobre las seis y media de la madrugada. Los agentes rodearon con sus vehículos el establecimiento, el pub DKDA, ubicado en la intersección entre las calles La Vega y Covadonga. Posteriormente, accedieron al interior acompañados por guías caninos especializados en la detección de sustancias estupefacientes.

Perros de rastreo

La actuación fue rápida, precisa y perfectamente coordinada. Los perros lograron localizar la droga en un sótano trasero del local, donde estaba escondida en el interior de una zapatilla deportiva. Durante el minucioso registro efectuado por los agentes también apareció una caja fuerte en la que se encontraban los 1.300 euros intervenidos.

La operación se prolongó hasta pasadas las ocho de la mañana y generó una gran expectación entre los vecinos de la zona, acostumbrados desde hace tiempo a denunciar los problemas vinculados a este establecimiento nocturno. La contundente intervención policial ha sido recibida con satisfacción por parte del vecindario, que llevaba meses reclamando una actuación firme ante las molestias y altercados asociados al local.

Papelinas incautadas. / Policía Nacional

Fuentes vecinales destacan que la actuación de la Policía Nacional demuestra el compromiso de los agentes con la seguridad ciudadana y con la lucha contra el tráfico de drogas en Mieres. La rápida respuesta policial permitió desarrollar el operativo sin incidentes graves y con un importante despliegue de medios humanos y materiales, algo que los residentes consideran fundamental para combatir este tipo de situaciones.

Punto negro y foco de problemas

“Valoramos muy positivamente la actuación abordada por la Policía Nacional, ya que estamos hablando de un punto negro de tráfico de drogas y un foco constante de problemas”, señala Manuel Prado, presidente de la asociación vecinal de Covadonga. El portavoz vecinal considera que la intervención era “muy necesaria” y pone en valor “la profesionalidad y eficacia” demostradas por los agentes durante toda la operación.

Prado denuncia además que el establecimiento “incumple de forma permanente los horarios de cierre y permanece abierto hasta que consideran oportuno, sin preocuparse por los trastornos que generan a los vecinos”. Según explica, los residentes de la zona vienen soportando desde hace tiempo ruidos, peleas y altercados ligados a la actividad del pub.

“Además, es una fuente continua de jaleos, con constantes altercados”, añade el representante vecinal, quien confía en que esta actuación policial sirva para poner freno a una situación que califican de insostenible. Los vecinos esperan ahora que las investigaciones continúen y que se mantenga la vigilancia en la zona para evitar nuevos episodios relacionados con el tráfico de drogas y los problemas de convivencia. "Son necesarias más actuaciones, ya que el pub reabrió al día siguiente".