"De la era de la información a la era de la inteligencia", charla del lingüista Enrique del Testo este próximo viernes en Langreo

"De la era de la información a la era de la inteligencia. Guerras low cost y derrumbe del conocimiento" es el título de la conferencia que este viernes, 15 de mayo, ofrecerá en las Escuelas Dorado de Sama Enrique del Teso, profesor de Lingüística de la Universidad de Oviedo. El acto, organizado por la Asociación cultural Cauce del Nalón, comenzará a las 19.30 horas. La entrada es libre.

Del Teso estará acompañado por la presidenta de Cauce, Isabel Rivera, y por Enrique Pañeda, economista, presidente de Amnistía Internacional en Asturias y socio de Cauce.

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Las actividades organizadas por la asociación no se quedan ahí. El jueves 21 de mayo, en el Cidan de Pola de Laviana se presentará el libro "La soledad fue el precio. Vida de Carmen Díez de Rivera", cuya autora es Eva Martínez. En el acto estarán, además de la presidenta de Cauce, la propia autora y Ana Rodríguez, de Mujeres por la Igualdad. Será a las 19.30 horas.