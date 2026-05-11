Jornada de la fideuá este fin de semana en el Pozu San José de Turón
Habrá música, actividades gastronómicas y mercado tradicional durante todo el sábado 16
L. Díaz
Mieres del Camino
El espacio cultural del Pozu San José, en Turón, acogerá este próximo sábado 16 de mayo el II Campeonato de Asturias de Fideuá, que contará con todo tipo de actividades gastronómicas, musicales y culturales.
Los actos comenzarán a mediodía, con la inauguración del mercado tradicional. A las 13.30 horas habrá vermú musical con "Cassettres" y a continuación, reparto de fideuá, comida popular preparada por el maestro paellero Jesús Melero.
Ya a las 16.00 serán los juegos tradicionales y a las 17.30, "masterclass" sobre la preparación de la fideuá a cargo de Pilar Meana, de La Cantina de Villalegre. Finalmente, a las 18.30 horas, se celebrará el concurso de preparación de Fideuá.
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