De planta industrial a parque eventual: Langreo pide a Duro la cesión temporal del uso de los terrenos de Felguera Melt para poner en marcha un espacio verde para los vecinos

El Ayuntamiento de Langreo sigue implicado en dar nuevos uso a la parcela de Felguera Melt, propiedad de Duro Felguera y sin actividad desde hace una década. Después de que la oferta de compra planteada por el Consistorio fuera desestimada por Duro, el gobierno local pretende poner sobre la mesa una cesión de uso temporal, para hacer una zona verde o un espacio de esparcimiento para los vecinos, mientras siga paralizada. La parcela tiene unos 60.000 metros cuadrados y está enclavada en una zona estratégica, junto al paseo fluvial del Nalón y junto al nuevo recinto ferial de Langreo, en Talleres del Conde.

El objetivo del Ayuntamiento es lograr un aprovechamiento temporal de la zona, a través de un convenio similar a los que hay en marcha con propietarios de solares vacíos, que se están utilizando como aparcamientos mientras no pongan en marcha promociones para construir en ellos. "Es algo que se ya se planteó al inicio del mandato con los baldíos industriales, buscar un compromiso por parte de los propietarios para que se dejasen esos espacios para utilizarlos como espacios abiertos, como zonas verdes, hasta que se les dé un uso definitivo. Para que, a través de usos provisionales, la ciudadanía pudieran aprovecharlos", indicó José Antonio Cases, concejal de Urbanismo.

Ejemplos

El edil argumentó que hay "ejemplos en el País Vasco y en la zona de Aragón de recuperación provisional para usos públicos de este tipo de espacios, sin que eso suponga compromiso alguno para el propietario. Se trata de dejarlos abiertos para que se puedan utilizar, como parque por ejemplo. Y si la empresa decide venderlos que se puedan recuperar por su parte con facilidad".

El objetivo inicial del Ayuntamiento era hacerse con el suelo de Felguera Melt en propiedad, pero Duro desestimó el interés municipal. Por eso ahora el gobierno quiere lograr, al menos, que se pueda aprovechar el terreno de forma provisional. "Es una oportunidad para retomar esa posibilidad, que pueda haber una cesión de uso temporal, en precario".

Para Cases, el "sitio perfecto" pa este tipo de cesión "sería Felguera Melt porque son muchos miles de metros. La zona de Nitrastur tiene un inconveniente, que ha sido un suelo en proceso de descontaminación y tiene edificaciones que pueden suponer un riesgo para los ciudadanos". También aludió a los casos de los polígonos de Modesta y El Cadavíu, por ahora sin actividad y que, "en la práctica, ya son un poco eso. Al estar abiertos, en tanto las empresas no se instalen o Hunosa no venda el suelo, vemos cómo son zonas verdes y la gente pasea por allí o lleva a sus mascotas".

Los terrenos de Felguera Melt, en Langreo. | / M. Á. G.

Los terrenos de la antigua factoría de Felguera Melt están en la zona de expansión natural de La Felguera hacia Lada. Sin embargo, la parcela está constreñida por la proximidad del río Nalón y de las vías de Renfe. En el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Langreo se le otorgó la etiqueta de "nueva centralidad", dejando la opción de promover en este solar todo tipo de usos. Las opciones, según el ordenamiento actual, van desde el aprovechamiento residencial hasta la ampliación de la planta industrial, aunque este último uso quedó descartado con su cierre en 2014. Las posibilidades pasan también por el impulso de nuevos equipamientos o espacios comerciales.

Plan

El río Nalón es uno de los ejes principales de los planes de desarrollo para Langreo del gobierno local. Una de las grandes iniciativas es "Langreo Río", un plan especial que afectaría a más de 160.000 metros cuadrados entre los accesos a Talleres del Conde y el puente entre Lada y La Felguera, a ambos lados del Nalón. Plantea varios equipamientos, como un auditorio al aire libre, un aparcamiento público con área de autocaravanas, un complejo deportivo, un parque-playa y nuevas conexiones, tanto peatonales como para vehículos.