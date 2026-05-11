Queipo reclama en San Martín medidas "más eficaces" para el problema de la vivienda y una "nueva fiscalidad"

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, visitó este lunes el concejo de San Martín del Río Aurelio, al que puso como ejemplo de la "necesidad de un cambio urgente de políticas" a nivel regional, subrayando que se trata de un territorio donde, tras ser "siembre gobernado por el PSOE", la población "ha descendido" un 25% desde el año 2000, al tiempo que en pocos años, "con Barbón en el Principado", la vivienda "se ha encarecido hasta un 40 por ciento".

Álvaro Queipo, junto al presidente del PP de San Martín del Rey Aurelio, José Manuel Pimentao, subrayó que “Asturias clama por un cambio político, porque es ya una cuestión de higiene democrática; no es bueno que los partidos estén tantos años en el Gobierno, y sí es muy positivo que haya aire fresco, que se levanten alfombras”.

El líder del PP recalcó que San Martín del Rey Aurelio perdió uno de cada cuatro habitantes desde el año 2000, pese a lo cual hay un incremento del precio de la vivienda "de casi el 40 por ciento desde que Barbón es presidente”. “Hay una pérdida de población, hay una pérdida de capacidad económica, hay una pérdida de empleo, hay una pérdida de jóvenes y, por tanto, es un concejo que está perdiendo mucho músculo y mucho potencial, cuando tiene todas las condiciones para estar en una situación muchísimo mejor”, subrayó el popular, que incidió en que "fallan las políticas que se aplican, siempre de seguidismo de la FSA".

Política fiscal

"Tenemos un plan distinto", afirmó Queipo, subrayando su propuesta de reforma fiscal para que “Asturias sea atractiva y dejar de ser una isla de menor competitividad, una isla fiscal, porque todos los territorios que nos rodean, Cantabria, Castilla y León, Galicia, han hecho los deberes, y es en Asturias donde más se castiga a la gente con impuestos". El objetivo de la medida sería "lograr más inversión y que la gente quiera vivir y desarrollar sus proyectos en esta tierra". Plantea también Queipo una rebaja de la burocracia para facilitar que "profesionales de toda España, que tienen acreditada su condición, puedan venir a Asturias", sin tener que "repetir procesos burocráticos".

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Finalmente, incidió en propuestas del PP para la vivienda, “radicalmente distintas a la que ha presentado el Gobierno, o más bien la que ha presentado Izquierda Unida, porque el PSOE se ha rendido en esta materia; para concejos como San Martín del Rey Aurelio, para zonas como las cuencas, para Asturias en general, un cambio en las políticas de vivienda sería fundamental”. Plantea Queipo que "la única solución es poner más vivienda en el mercado, y la ley que planteamos, rechazada por el Gobierno pero que pondremos en marcha en 2027 gobernemos, plantea poner más suelo a disposición", también promoverá que "jóvenes, familias monoparentales o incluso familias numerosas no paguen el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compra de una vivienda hasta 150.000 euros”, explicó.