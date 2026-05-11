Redes se une a la red de compostaje comunitario de Asturias

El parque natural de Redes se une a la red de compostaje comunitario que teje Cogersa (Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos de Asturias) en la zona rural asturiana. Las localidades de Campo de Caso y de Rioseco disponen desde hace unas semanas de sus propias áreas de compostaje, gestionadas por los propios vecinos, que arrojan a los cubos especiales los residuos biológicos (restos de alimentos, cáscaras, peladuras, restos de jardinería) que, tiempo después, se transforman en compost, es decir, abono orgánico, una tierra llena de nutrientes.

El consorcio realiza una inversión media por cada área de 23.500 euros, de los que en torno a 21.000 euros corresponden a obra civil y equipamientos —pavimento, suministros, pérgolas, cartelería y otros elementos auxiliares— y alrededor de 2.500 euros, a los módulos de compostaje.

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En reuniones realizadas con el vecindario se reparten cubos especiales para acumular en casa los residuos orgánicos, que luego son arrojados a los cubos de compostaje.