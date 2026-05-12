Ara Malikian hará doblete en Langreo: el violinista ofrecerá un segundo concierto en La Felguera tras agotar las entradas para el primer pase
El nuevo recital tendrá lugar el 25 de septiembre, a las 22.00 horas, con entradas a la venta desde este miércoles
Faltan más de cuatro meses pero las entradas se agotaron al poco de ponerlas a la venta así que Ara Malikian, la estrella mundial del violín, hará doblete en Langreo. El músico tenía programado un concierto para el próximo 25 de septiembre a las 19.00 horas en el teatro José León Delestal de La Felguera. Los tiques volaron y el artista ha programado un segundo concierto para ese mismo día a las 22.00 horas. Las entradas saldrán a la venta este miércoles a las 10.00 horas. El precio oscila entre los 52 y los 62 euros.
"Intruso"
Malikian, con una trayectoria consolidada en los principales escenarios del mundo, es conocido por su capacidad de acercar la música a públicos diversos mediante un lenguaje directo y esencial. Llega a Langreo con su espectáculo “Intruso”, que nace de una experiencia personal de no pertenencia que Malikian ha transformado en arte. "En el Líbano no me consideraban lo suficientemente 'libanés' por ser de origen armenio; los armenios no me consideraban 'armenio' por haber nacido en el Líbano; y al establecerme en Europa, no se me consideraba 'europeo' por no haber nacido allí", explica el músico.
Esta condición de "intruso", lejos de ser una barrera, le ha permitido explorar y disfrutar de culturas y músicas ajenas a su propia tradición. El resultado es un "viaje sonoro" que mezcla estilos e influencias, convirtiendo el concierto en una experiencia intensa y diferente donde el mundo entero se convierte en su hogar.
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