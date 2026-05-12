Arde un Porsche en Langreo: los bomberos apagaron el fuego de su salpicadero

Los bomberos del parque de San Martín del Rey Aurelio tuvieron que apagar esta mañana, en Ciaño (Langreo), el fuego originado en un vehículo de alta gama, un Porsche, cuyo salpicadero había comenzado a arder. Afortunadamente, no se produjeron daños personales.

Tal y como explicaron desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), los bomberos recibieron el aviso a las 11.09 horas. A las 11.25 tenían el fuego ya controlado, y a las 11.53 estaban de vuelta en el parque, ubicado en El Entrego. La Policía Local también fue informada del suceso.

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El fuego quemó el salpicadero del turismo, un modelo de alta gama descapotable, que se encontraba en Ciaño, aparcado en el entorno del IES La Quintana.