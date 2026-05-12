“Las consultas llegan cada ocho meses o un año”: la Plataforma por la sanidad pública del Caudal alerta del deterioro de la atención en Salud Mental, con un aumento de casos entre jóvenes
El colectivo avisa de la falta de recursos para atender el aumento de trastornos mentales entre menores y reclama la puesta en marcha de un programa de atención infantil y juvenil en la comarca del Caudal, además de reforzar la presencia de profesionales especializados tanto en centros educativos como sanitarios.
La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Caudal ha centrado su concentración mensual en la salud mental, una problemática que consideran “indispensable y urgente” por el incremento de casos y las carencias asistenciales que sufren los pacientes de la comarca. Durante la citada concentración, la plataforma trasladó las conclusiones y demandas recogidas en un encuentro mantenido con la delegación local de Afesa Salud Mental, entidad que trabaja con personas con enfermedad mental y sus familias.
El movimiento ciudadano percibe que la salud mental está condicionada por “una compleja interacción de factores de estrés y vulnerabilidades individuales, sociales y estructurales”, y se recordó que estos problemas afectan tanto al bienestar emocional como a la capacidad de relacionarse y desenvolverse en la vida cotidiana.
La plataforma alertó además de la situación específica de Asturias y España en el consumo de psicofármacos. Según señalaron, España es el segundo país europeo, tras Portugal, con mayor consumo de estos medicamentos, mientras que Asturias es la comunidad autónoma con mayor consumo de ansiolíticos. También destacaron que las mujeres consumen un 83% más de ansiolíticos e hipnosedantes que los hombres.
Uno de los aspectos que más preocupación generó en la concentración fue la demora para acceder a la atención especializada. La plataforma denunció que las consultas sucesivas “son demasiado espaciadas”, con esperas que oscilan “entre 4, 6, 8 meses o incluso un año”. Según expusieron, esta situación provoca que muchos pacientes tengan que recurrir a urgencias o acudir al hospital y a los centros de salud mental antes de la siguiente cita programada.
La organización aseguró que desconoce si estas demoras responden a la falta de psiquiatras y psicólogos, a problemas organizativos o a que los profesionales consideren suficiente esa frecuencia de atención, aunque insistieron en que “a los pacientes se les hace muy largo en general”.
Sin espacios para hospitalizaciones
Otro de los puntos centrales del análisis fue el “aumento alarmante de problemas mentales entre la población infantil y juvenil”. La plataforma denunció que, cuando se requiere hospitalización, únicamente existen ocho camas en el HUCA para estos casos y que, en ocasiones, "menores con problemas de salud mental son ingresados en unidades de adultos por falta de recursos específicos".
Ante esta situación, reclamaron la puesta en marcha de un programa de atención infantil y juvenil en la comarca del Caudal, además de reforzar la presencia de profesionales especializados tanto en centros educativos como sanitarios.
La concentración también sirvió para reivindicar más recursos comunitarios y sociales. Entre las demandas planteadas figura la creación de una comunidad terapéutica en la comarca para aquellos pacientes que reciben el alta hospitalaria pero no pueden regresar a sus domicilios. Asimismo, denunciaron la falta de viviendas tuteladas en Mieres, donde actualmente solo existe un piso de tres plazas, una cifra que consideran claramente insuficiente.
Apoyo social
La plataforma destacó además el trabajo de Afesa Salud Mental en Mieres, entidad que desarrolla estrategias de apoyo social, talleres terapéuticos y actividades formativas y de ocio, además de luchar contra el estigma asociado a estas enfermedades.
Finalmente, recordaron que Mieres forma parte de la Red Europea de Salud y reclamaron un mayor esfuerzo institucional para convertir la salud mental en un eje prioritario de la política pública local y autonómica.
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