Éxito de la escuela de baile langreana “¿Bailamos?”: logra nueve premios en la final nacional del concurso “Vive tu sueño”

La escuela de baile langreana “¿Bailamos?” regresó de Tarragona, de la final nacional del concurso “Vive tu sueño” con nueve premios. Son unos “resultados espectaculares, que dejan el nombre de Langreo en lo más alto”, señalan desde el centro ubicado en Sama, que compitió con academias de toda España, que reunieron a cerca de 1.500 bailarines.

La escuela de baile consiguió el segundo premio avanzado en categoría zumba con “La máscara” junto con el tercer premio avanzado para “El fantasma de la ópera” y el tercer premio intermedio para “Los soldaditos del flow”. En categoría urbano premium también logró una distinción ya que “Con Canas y a lo loco” se alzó con el tercer premio intermedio. En urbano open, la coreografía “Jaleo” consiguió el primer premio intermedio, mientras que “Catarsis” recibió, además, un premio especial del jurado.

Los premios logrados por la escuela de baile. / .

Los galardones no se quedaron ahí y en las categorías individuales y de pequeño formato también se premió el talento y el trabajo. En dúo senior, los bailarines del centro langreano se alzaron con el tercer premio con “Iconix” y el segundo premio individual fue para Víctor Bengoa.

Como broche de oro a un fin de semana inolvidable, la escuela recibió también el prestigioso Premio Duende en la categoría de “Mayor progresión”, un reconocimiento especial otorgado por el jurado de “Vive Tu Sueño”. Para esta distinción había más de 200 escuelas nominadas de toda España. Los resultados obtenidos en el certamen son, indican desde la escuela de baile, “un nuevo éxito, que confirma el gran momento que vive la escuela de baile de Sama y el enorme trabajo, esfuerzo y dedicación de alumnado, profesorado y familias”.

Viaje

Treinta y ocho alumnos se desplazaron en una expedición que rondó los sesenta integrantes, contando con familiares, hasta Tarragona para participar en el concurso de baile “Vive tu sueño”. “Es un evento en el que, aunque es muy grande, con mucha participación, nos sentimos como en casa, porque es muy familiar”, afirmó Susana Martínez, gerente del centro. Los propietarios de la escuela de baile resaltan que están “encantados con los resultados”.

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“Esperemos que el año que viene la fase clasificatoria no se celebre muy lejos porque supone gasto para los participantes”, indicó sobre la competición previa al concurso nacional. Mientras, los alumnos del centro, que abrió sus puertas en Sama hace diez años, ya preparan la participación en el próximo certamen, que se celebrará en poco más de una semana en Siero.