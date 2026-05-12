Omar Teixeira, el concursante asturiano de MasterChef 14, lanza su primer proyecto de cocina e informática: "No se ha hecho nunca algo así"

Apenas tres semanas después de abandonar las cocinas de MasterChef 14, el asturiano Omar Teixeira González ya tiene listo su primer proyecto de cocina e informática, sus dos pasiones. Se trata de un mapa interactivo de recetas "nunca visto" que acerca al gran público la cocina de aprovechamiento que este joven ingeniero de 24 años de La Felguera (Langreo) aplica en su día a día. "Yo monto platos con cosas que me sobran para no tirar nada. Lo llevo haciendo desde hace años y más en este último que viví solo en Madrid", explica a LA NUEVA ESPAÑA.

Este martes y a través de sus redes sociales, Teixeira lanzó "algo más que una web de recetas", aprovechando su formación como ingeniero informático especializado en Inteligencia Artificial. "Es un grafo en el que las elaboraciones se relacionan entre sí. Por ejemplo, de la receta de un pollo asado sale otra de bowl de pollo y kimchi, otra de un caldo de pollo y otra de un risotto", explica. De momento, este mapa interactivo muestra una decena de platos, porque lleva pocos días de recorrido, pero llegará un momento "en el que habrá un montón de recetas y un montón de nodos".

Omar Teixeira en MasterChef / RTVE

La principal ventaja de la herramienta es el ahorro de tiempo. Omar Teixeira se basó para configurarla en su propia experiencia. "Es muy común que un creador de contenido de gastronomía tenga una web propia donde suba las recetas. El problema de esa web es que si quieres buscar una elaboración concreta, tienes que bajar muy abajo si es de hace meses y ahí pierdes mucho tiempo. Mi mapa, además de ser muy visual, es útil e incluye un buscador en el que puedes filtrar el tipo de comida que quieras", explica.

Para todo tipo de públicos

Omar Teixeira siempre tuvo claro que querría dedicarse a la informática y a la cocina. A las dos cosas y juntas. El trampolín para lanzarse se lo puso MasterChef 14, convirtiéndose en el único concursante asturiano de esta edición. En la cabeza tiene otro proyecto más ambicioso de IA, pero ese, dice, le llevará "más tiempo". Ya tiene incluso pensada su propia marca, la que da nombre también a esta herramienta: "Ratiox" (ratiox.net). "Está dirigido a todo el mundo que quiera cocinar, tanto platos complicados como sencillos. Y no solo para los que saben cocinar, sino también para los que llegan un día cansados a casa y quieren hacer algo rápido y rico", comenta. Cada una de las recetas incluyen, además, un vídeo en Instagram y en TikTok.

Omar Teixeira junto al resto de concursantes de MasterChef / RTVE

Una experiencia "para toda la vida"

Pese a que fue eliminado del programa de cocina número 1 en España antes de lo esperado (el pasado 21 de abril), Omar Teixeira está muy "contento" por su paso por MasterChef. "Me siento observado por la calle, sobre todo, en La Felguera", dice entre risas. "He conocido a gente maravillosa. Me llevo amigos para toda la vida. No solo concursantes, sino también del equipo de producción. He podido estar cerca de referentes culinarios, como Jordi Cruz, a quien sigo desde hace años. Es una experiencia que me llevo para toda la vida", remata.